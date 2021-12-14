中信奪冠議員籲中市祭門票優惠 企業投入運動產業發展

中信兄弟剛剛在職棒32年奪冠，暌違11年再奪冠，市議員林汝洲建議市府培養固定觀賽習慣，美國不少城市就提供大學生NBA門票優惠，票價甚至可以低到三分之一。甚至因應運動產業發展條例修正，可以邀護國神山們共襄盛舉。

林汝洲指出，台中體壇今年喜事不斷，除中信兄弟奪冠，出身台中的楊勇緯奧運柔道奪得銀牌，還在阿布達比的大滿貫賽奪金。台中還成立了兩支職業籃球隊、1支職業排球隊。

林汝洲表示，運動產業要發展，培養球迷固定的觀賽習慣非常重要，美國不少城市提供大學生觀看NBA球賽的優惠，票價可以低到三分之一，吸引年輕族群。

林汝洲提到今年剛修正通過的「運動產業發展條例」提高減稅金額，運動產業彷彿注入強心針，希望盧秀燕市長可以廣邀巨大、台積電、大立光等，共襄盛舉。

盧秀燕市長回應道，台中市的運動產業發展，早在條例修正通過前就著手進行了。現在洲際棒球場旁的漢神百貨，光企業投資金額高達65億。兩支職業籃球聯賽的球隊，台中葳格太陽、台新夢想家，企業排球聯賽中的台中太陽神，都是地方企業投入運動。

盧秀燕指出，其實企業願意留在台中，還願意資助台中在地的球隊，不但對台中的體育環境發展是一大助力，帶來的球迷和商機，提升企業形象，正向的循環。

林汝洲鼓勵盧秀燕道，市長做了很多事情，卻被人家說是沒有在做事，他替市長抱不平，希望有做事的人被大家看見，被大家肯定！