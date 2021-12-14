體驗都市農夫！台中環保農園開放30個名額免費農耕

台中市政府在文山資源回收環境教育園區內規劃「環保農園」，免費供市民抽籤承租，但受新冠肺炎疫情影響，今年第二期環保農園暫停開放，歷經半年休耕後，重新整理再出發，明年度將提供30個名額讓市民耕作，報名時間自即日起至12月22日下午17時止，環保局將公開抽籤，預計抽出30位正取及5名備取，歡迎市民踴躍報名。

今年參與第一期耕種的劉先生表示，已多次報名農園耕作，很幸運能抽中名額，由於今年降雨天數較少，日照時間長，所以特別研究何種作物適合此天氣，並每天到農園觀察作物生長，也與農友們討論種植技巧，一同採收、分享，不僅收成豐碩、能學習新的種植觀念，更交到志同道合的朋友。

環保局表示，環保農園每年度分二期報名抽籤，抽中的市民可免租金使用環保農園，明年度第一期耕種，將從1月10日起至6月9日止為期5個月，歡迎有興趣的市民把握機會報名。