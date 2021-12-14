台中打造耶誕城 公園及路口妝點主題燈飾

迎接耶誕節，台中市政府在多個公園及路口設置主題燈飾，營造耶誕氛圍，包括舊台中火車站前廣場的10公尺高珍奶耶誕樹、柳川20公尺高的水水耶誕樹及中央公園的童趣時空光廊等。

耶誕節將至，台中市政府新聞局今天發布新聞稿指出，今年將「甜點」幻化成夢幻燈飾，打造甜蜜耶誕，在舊台中火車站前廣場打造10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹。

新聞局表示，舊台中火車站的耶誕燈景將一路延伸到柳川、綠川、周邊文史建築的台中文學館、市役所等，其中綠川水面還駐足「甜到會麋鹿」、柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹，搭配流動循環的水光雕裝置，預計從24日展出到明年1月9日。

捷運站也換上耶誕裝扮，台中捷運公司向媒體表示，中捷不僅在車站詢問處、3大主題廁所換上耶誕裝扮，並在市政府站外打造10公尺高的「夢幻冰藍色耶誕樹」，將從20日起至明年1月25日，每天下午5時30分至晚上9時30分點亮捷運站夜空。

台中市建設局也在市內24處重要公園及路口設有可愛主題燈飾，並搭配植栽地景，展期至明年2月15日元宵節，其中首波主打中央公園的「時空光廊」，可透過旋轉木馬找尋趣味童年，往前還可穿越燈海打造的隧道光廊。

在藝文中心部分，台中市文化局在屯區藝文中心設置「雪白耶誕樹」及「夢幻雪屋」和「耶誕玻璃帷幕」等，將展出至31日止。