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防燃煤復辟 中市府：中央廢生煤管制民眾清楚事實

中央社 / 台中14日電

台灣健康空氣行動聯盟今天表示，若藻礁公投通過，中南部要多燒煤，要如何防止燃煤復辟。中市府回應，降低燃煤量有成，但中央以一紙公文廢除生煤管制條例，相信民眾清楚事實。

台灣健康空氣行動聯盟及粉紅風暴藻礁青年今天在台中市議會前廣場召開「藻礁投同意 非褐護家園」台中場記者會，若經濟部指出，藻礁公投若通過，台中火力發電廠將多燒500萬噸煤，他們高喊「燃煤若復辟，青年沒未來」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃先是肯定台中市長盧秀燕落實生煤條例，力爭台中脫煤，但他也提出三問，盧秀燕上任後 市府有何減煤、脫煤的具體行動以達成無煤目標，行政院要停止已發的許可證。中火燒煤百分百有污染，請問是否就要盡速停止。

他更問，藻礁公投如果通過，經濟部認為中南部要多燒煤，盧秀燕除表態無法接受外，請問會採取有效具體行動防止中火燃煤復辟。

台中市政府以新聞稿回應，市府長期要求降低燃煤量，優化空品，自盧秀燕上任以來，2020年的整年空氣品質歷史最好，PM2.5是15.4微克，已接近國家標準，通算上任至今平均是16.7微克，較前市府自2015至2018年是21.2微克，空氣品質已進步超過20%，顯見盧秀燕的空品改良策略已在奏效。

另外，盧秀燕上任至今致力降低燃煤量，但被中央以一紙公文廢除生煤管制條例，鬆綁燃煤量的限制，再以特許的方式讓中火得以擴建，相信民眾清楚事實。

針對公投部分，台中市政府指出，盧秀燕已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。

盧秀燕 藻礁 中火

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