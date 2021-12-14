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購物節登錄全國第一 盧秀燕預告：盛典帶動經濟

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起曾朝榮、賴佳微、江肇國、蔡成奎質疑，台中購物節後，市府還有什麼活動搶商機？。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起曾朝榮、賴佳微、江肇國、蔡成奎質疑，台中購物節後，市府還有什麼活動搶商機？。記者陳秋雲／攝影

台中市購物節12月9日結束活動，發票可登錄到16日，民進黨市議員今指市府公布登錄金額達283億元，質疑是否灌水？台中購物節已結束，但5倍券使用期限到明年4月底，還有700多億元的商機，議員質疑市府是否規畫方案搶商機，趕快籌畫還來得及。

市長盧秀燕表示，台中購物節成績是全之冠，接著還有十大伴手禮、跨年晚會及中台灣燈會等，台中市以「盛典經 經」繼續帶動，現況分析已吸引大量外縣市民眾前來台中觀光，就會使用5倍券。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員江肇國、江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、李天生、曾朝榮、蔡成圭等人聯合質詢，質疑市府宣稱購物節的成效。市府公布今年台中購物節超過去年3倍、前年10倍，截至昨天，台中購物節登錄金額破283億元，APP下載破108萬次

江肇國表示，他拿一張加油發票1200元，手動登錄，金額寫6千元，竟然登錄成功，他不得不懷疑，若有人用手動亂填金額，就是灌水，且今年花了比往年多出12倍預算，只有3倍效果，應否檢討？江肇國表示，通貨膨漲、逢五倍券及後疫情報復性消費，都是原因。

經發局長張峯源說，登錄錯誤的金額，後端有檢核機制，登錄有誤，若中獎無法領獎金。不過議員仍持疑。

江肇國說，高雄市有夜市券搶五倍券商機，即使市長盧秀燕說的10大伴手禮如，也是10年來的例行活動，他問盧市長市府要不要規畫，距五倍券4月底使用最後期限，趕快想出搶商機的方案。

市府表示，據統計台中購物節登錄51億元來自彰化，南投，新北等外縣市遊客來台中消費，232億元是台中本地消費金額，成效全國第一，持續振興台中的消費力道、提升經濟商業發展。另台中市還有許多活動，包括十大伴手禮、耶誕節、跨年、中台灣元宵燈會等各式活動，預計將吸引各縣市民眾造訪，持續振興台中經濟。

台中市 伴手禮

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