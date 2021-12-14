默默無聞屹立半世紀 彰化埔鹽「安全帽樹」爆紅
繼順澤宮之後，彰化縣埔鹽鄉再添打卡熱點，員鹿路三段一棵「安全帽樹」可能屹立逾半世紀，當地人見怪不怪，但近日民眾分享到網路引起熱議後，吸引不少外地遊客專程來拍照。
埔鹽鄉員鹿路三段靠近番金路口，路旁一棵「安全帽樹」屹立超過半世紀，當地人早就見怪不怪，不過有單車環島騎士經過，拍照片上傳社群網站引發外地網友熱議，還有網友後製繪圖為「安全帽樹」畫上人臉，有趣的造型預料因此成為新的「打卡」熱點。
這棵安全帽樹位在一家五金行前方，翠綠、茂密的枝葉可見樹齡已久，不過靠近道路的枝葉卻有「缺角」讓整棵樹像極安全帽，五金行業者今天向中央社記者透露，他們居住的屋子40多年前建造，建屋前就有這棵樹，樹齡可能從日治時代至今，附近居民習以為常。
五金行業者說，這棵安全帽樹不是人為刻意修剪造型，是車身較高的貨櫃車、大卡車經年累月行經「削」出來，只有靠近住家的枝葉有稍微修剪，多年下來，樹木的造型越來越像安全帽，近日網路曝光後，吸引不少外地人來拍照，也希望遊客勿大聲喧譁、亂丟垃圾。
埔鹽鄉公所表示，員鹿路三段屬於縣道，由彰化縣政府養護，這棵安全帽樹約2、3層樓高，已知存在逾30年，造型非刻意修剪，是大型車輛長年累月駛經「削」出來，目前路側枝葉距離路面高度約5、6公尺，大多數車輛通行不受阻礙，應會維持現狀。
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