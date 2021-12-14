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免費入場！中市東峰公園將辦聖誕親子泡泡派對

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東峰公園將於12月19日下午3點舉辦「聖誕親子泡泡派對」活動，活動免費入場。記者余采瀅／攝影
台中市東峰公園將於12月19日下午3點舉辦「聖誕親子泡泡派對」活動，活動免費入場。記者余采瀅／攝影

立委黃國書、台中市議員邱素貞服務處，以及台中市南區國光里長陳雅惠、東區東興里長宋茂榮辦公處，將於12月19日下午3點在台中市東區興大路與七中路口的東峰公園，舉辦「聖誕親子泡泡派對」活動，活動免費入場，歡迎親子報名參加。

黃國書表示，除了一年一度大型的紙風車表演，舉辦親子泡泡派對也是服務處積極推廣親子活動的一環，自2年前至今，已經深入選區內各里舉辦不下50場，由於深受孩子及家長喜愛，服務處未來仍會繼續舉辦泡泡派對及其他親子活動。

邱素貞說，公園不但是民眾休憩、運動的便利空間，公園設施更是吸引許多小朋友，希望經由親子泡泡派對的機會，同時宣導公園遊玩安全，提醒大朋友、小朋友重視相關遊戲設施安全，度過歡樂時光。

國光里長陳雅惠說，「親子泡泡趴」活動，現場除泡泡趴外，另邀請神秘嘉賓與小朋友一起玩各式創意泡泡；名額有限，請盡早報名，報名資訊請洽：04-22824639。

親子 派對 台中市

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