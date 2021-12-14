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道教聖地受天宮路面坑洞 南投縣府決定修整門面
南投縣名間鄉受天宮是道教聖地遊客如織，但主要進出的豐柏路坑洞破損，影響交通。南投縣長林明溱今天會勘，決定撥款整修為豐柏路整容，並趕在明年農曆三月三日玄天上帝誕辰前完工，方便各地香客到受天宮參香祈福。
受天宮分香數千多處，每逢玄天上帝誕辰，回受天宮祖廟進香之團體達數千團以上，絡繹不絕，進香團、陣頭綿延數公里，形成極具地方特色的民俗宗教活動。
名間鄉松山村長李水木說，受天宮是道教聖地，各地進香團、陣頭、遊客川流不息，豐柏路因車輛進出頻繁，導致路面封層出現破損、龜裂等問題，不僅影響安全，坑坑洞洞也影響觀瞻。他一個多月前，向縣長林明溱反映，豐柏路是進出受天宮第一印象，也是南投的門面，建議縣府盡快整修。
林明溱今天再度到豐柏路會勘，帶著工務處等單位直接到場說明，並核定施工公文。李水木直說，縣府效率快速。
李水木說，豐柏路每天都有香客進出，尤其是各地的進香團、陣頭非常多，假日馬路變得很擁擠。他說，如果把陣頭當成表演團體，受天宮一定會更熱鬧，建議可利用豐柏路劃定民俗表演觀賞等區域，創造地方更大商機。
林明溱表示，豐柏路十多年未改善，事關受天宮門面，縣府一定關心。他除了請工務處了解，決定動用150萬元，請廠商儘速施工，盼明年農曆三月三日玄天上帝誕辰前完工，方便各地香客進出受天宮。地方希望能將道路整修延伸到受天宮前，縣府會盡力配合，方便信徒參香，也帶動當地的發展。
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