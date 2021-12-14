留住年輕人 彰化縣府每年1千萬預算扶植青年創業

彰化縣府為讓年輕人留鄉打拚，每年有1000萬元預算培育青年創業，從去年以來有21位青年獲得創業補助10到30萬元不等，五金產業第二代王麗晴獲得30萬元獎勵金，研發了多款多用途的櫥櫃、把手、吊鉤及置物櫃等，並自創「good hands」品牌，解決民眾許多生活事務。

王麗晴說，父親過去主要是從事傳統五金的生產製造，自己的新品牌是以設計五金作為主力，如多功能軌道系統，主要是不同規格的新型軌道搭配不同的配件，可使用在不同場域上，像是玄關、浴室、客廳。其他產品如衣帽掛勾及抽屜、把手，相較過去傳統五金，新品牌的設計簡約、現代，使用性高。

她指出，過去傳統代工模式利潤較低，為了創造產品更高收益，利用設計提高產品的附加價值，並改變商業模式，直接面對消費者，也讓消費者可以用合理的價格買到更有設計感的五金商品。

王麗晴將補助資源用在產品攝影與包裝設計、網站架設，她說，這些都是與消費者溝通重要的行銷素材；彰化有豐富產業鏈，年輕人有使命，利用新科技或創新商業模式，讓彰化特色產業讓更多人知道。

彰化縣長王惠美今天親自到公司頒發獎勵金，她表示，彰化有隱形冠軍，傳產升級需要青年返鄉一起打拚，創業獎勵金在最新這一期已受理38件申請案，最近將進行審查，盼有才、有為的青年朋友能善用這項資源。