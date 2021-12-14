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留住年輕人 彰化縣府每年1千萬預算扶植青年創業
彰化縣府為讓年輕人留鄉打拚，每年有1000萬元預算培育青年創業，從去年以來有21位青年獲得創業補助10到30萬元不等，五金產業第二代王麗晴獲得30萬元獎勵金，研發了多款多用途的櫥櫃、把手、吊鉤及置物櫃等，並自創「good hands」品牌，解決民眾許多生活事務。
王麗晴說，父親過去主要是從事傳統五金的生產製造，自己的新品牌是以設計五金作為主力，如多功能軌道系統，主要是不同規格的新型軌道搭配不同的配件，可使用在不同場域上，像是玄關、浴室、客廳。其他產品如衣帽掛勾及抽屜、把手，相較過去傳統五金，新品牌的設計簡約、現代，使用性高。
她指出，過去傳統代工模式利潤較低，為了創造產品更高收益，利用設計提高產品的附加價值，並改變商業模式，直接面對消費者，也讓消費者可以用合理的價格買到更有設計感的五金商品。
王麗晴將補助資源用在產品攝影與包裝設計、網站架設，她說，這些都是與消費者溝通重要的行銷素材；彰化有豐富產業鏈，年輕人有使命，利用新科技或創新商業模式，讓彰化特色產業讓更多人知道。
彰化縣長王惠美今天親自到公司頒發獎勵金，她表示，彰化有隱形冠軍，傳產升級需要青年返鄉一起打拚，創業獎勵金在最新這一期已受理38件申請案，最近將進行審查，盼有才、有為的青年朋友能善用這項資源。
勞工處說，除了獎勵金，縣府也辦理多項免費創業課程以及縣府首創的青年創業陪伴式輔導服務，由專業的輔導顧問一對一陪伴青年共同面對創業難題。
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