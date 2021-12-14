彰化一線天秘境關一年還沒開放 市長曝耗時原因

彰化市秘境八卦山一線天步道去年因網紅拍照貼上網爆紅，大批遊客湧入清幽步道，產生塞車、衛生問題，彰化市長林世賢去年12月宣布關閉，經過一年多，彰化市公所取得林務局同意租用部分用地，接下來將由參山國家風景區管理處進行木棧道整修，並搭建解說平台。

彰化一線天峽谷位於彰化市桃源里民宅巷弄進入原始林，恍如隔世，兩側高聳壁面越來越窄，沿著路徑急窄進入寬度只能容納一人鑽過的「一線天」，許多遊客探訪，但因設施不完善，人潮車流影響居民生活，公所與社區有共識等到管理、配套完成後再開放，並以登記導覽方式參觀。

居民指出，一年多來雖暫停開放，仍有遊客跨越封閉的告示牌，木棧道年久失修很危險；彰化市長林世賢說，今年豪雨竹林整叢滑落河谷，出動社區幫忙清除，這段時間雖關閉，仍仰賴居民協助整理環境，也急需環境改善。

林世賢說，該區屬於「保安林地」，林務局對於蓋廁所不敢輕易放行，但遊客、居民認為很有必要，仍會持續溝通。

由於早期部分用地租給居民種果樹、筍子，林務局要求取得承租戶同意由公所承租，經過來來回回溝通，耗費心力，最終獲得林務局的使用契約，之後將由參山國家風景區管理處整修木棧道外，還會搭建4個解說平台與告示牌。