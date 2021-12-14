用路人注意 豐原國豐路三段12月下旬封閉路段出爐
交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須利用日間及夜間離峰時段封閉國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)進行主線豐原高架橋臨路側施工作業，110年12月份下半月實施日期如下：
一、 交通維持管制時段及路段：
(一) 日間離峰
110年12月20、21、22、23日，每日9時至16時封閉國豐路三段東行車道。
(二) 夜間離峰
1. 110年12月20、21、22日，每日20時至隔日6時封閉國豐路三段西行車道(至12月23日上午6時)。
2. 110年12月20、21、22日，每日22時至隔日6時封閉國豐路三段東行車道(至12月23日上午6時)。
二、 建議改道路線：
(一) 東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。
(二) 西行(東勢往國4)：豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。
(三) 地區性之車輛，請儘量避開施工區域，利用其他道路進行改道。
三、 提醒事項：
(一) 交通維持管制期間，請用路人配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。
(二) 請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。
(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。
豐原分局分局長吳銘淵表示，國道4號豐勢交流道西入匝道於11月26日開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道，遇封閉路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛、酒後駕車，確保行車安全順暢。
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