聽新聞
test
0:00 / 0:00
豐醫愛心義賣會開賣 媽媽味客家肉粽、家電類最搶手
歲末送暖！衛福部豐原醫院第26屆愛心義賣會昨天開跑，為期5天愛心義賣活動在豐醫玉山大廳隆重登場，今年共募集500種以上各類用品，其中以媽媽味客家肉粽、廚房家電器類最搶手，昨吸引不少民眾手刀購入做愛心。豐原醫院表示，去年義賣31萬元，今年希望打破去年成績，全數所得將捐給豐原醫院「社服基金指定捐款-獨居老人」，讓愛延續。
豐原醫院表示，不受疫情影響，民眾與醫院同仁熱情參與，今年共募集多達500種以上的各類日用品及生活用品，其中以志工媽媽手工包製的「客家肉粽」，每日限量提供1千顆、二手家電用品，如：電風扇、廚房用品快煮壺、電磁爐等，詢問度相當高。
豐原醫院去109年為期五天的義賣活動，總收入高達31萬元，所得全數捐獻於豐原醫院「社服基金指定捐款-獨居老人」，做為獨居、弱勢長者照護使用。
豐原醫院指出，今年面對疫情，獨居老人更需要關懷，每月服務人次也穩定成長，希望民眾集資愛心做公益。即日起至12月17日止，上午8點至12點，民眾可至豐原醫院玉山大廳參加義賣活動。
除了民眾熱情參與，今年東豐獅子會翁元凱會長暨全體獅友們、吳信蒼老師書法志工團隊等善心人士熱情贊助與協助，結合社區資源將愛加倍放大。
豐原醫院院長賴慧貞表示，疫情期間期望大家熱情不減，踴躍參與義賣活動，藉以幫助獨居的阿公阿嬤，邀請大家「奉獻愛心，傳遞溫情，把愛傳下去！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言