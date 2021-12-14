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豐醫愛心義賣會開賣 媽媽味客家肉粽、家電類最搶手

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
衛福部豐原醫院第26屆愛心義賣會開跑，為期5天愛心義賣活動在豐醫玉山大廳隆重登場。圖／衛生福利部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院第26屆愛心義賣會開跑，為期5天愛心義賣活動在豐醫玉山大廳隆重登場。圖／衛生福利部豐原醫院提供

歲末送暖！衛福部豐原醫院第26屆愛心義賣會昨天開跑，為期5天愛心義賣活動在豐醫玉山大廳隆重登場，今年共募集500種以上各類用品，其中以媽媽味客家肉粽、廚房家電器類最搶手，昨吸引不少民眾手刀購入做愛心。豐原醫院表示，去年義賣31萬元，今年希望打破去年成績，全數所得將捐給豐原醫院「社服基金指定捐款-獨居老人」，讓愛延續。

豐原醫院表示，不受疫情影響，民眾與醫院同仁熱情參與，今年共募集多達500種以上的各類日用品及生活用品，其中以志工媽媽手工包製的「客家肉粽」，每日限量提供1千顆、二手家電用品，如：電風扇、廚房用品快煮壺、電磁爐等，詢問度相當高。

豐原醫院去109年為期五天的義賣活動，總收入高達31萬元，所得全數捐獻於豐原醫院「社服基金指定捐款-獨居老人」，做為獨居、弱勢長者照護使用。

豐原醫院指出，今年面對疫情，獨居老人更需要關懷，每月服務人次也穩定成長，希望民眾集資愛心做公益。即日起至12月17日止，上午8點至12點，民眾可至豐原醫院玉山大廳參加義賣活動。

除了民眾熱情參與，今年東豐獅子會翁元凱會長暨全體獅友們、吳信蒼老師書法志工團隊等善心人士熱情贊助與協助，結合社區資源將愛加倍放大。

豐原醫院院長賴慧貞表示，疫情期間期望大家熱情不減，踴躍參與義賣活動，藉以幫助獨居的阿公阿嬤，邀請大家「奉獻愛心，傳遞溫情，把愛傳下去！」。

衛福部豐原醫院第26屆愛心義賣會開跑，書法老師吳信蒼帶領志工團隊寫書法義賣。圖／衛生福利部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院第26屆愛心義賣會開跑，書法老師吳信蒼帶領志工團隊寫書法義賣。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院院長賴慧貞(右二)、副院長曹承榮(右一)與東豐獅子會會長翁元凱(左二)開心合影。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院院長賴慧貞(右二)、副院長曹承榮(右一)與東豐獅子會會長翁元凱(左二)開心合影。圖／衛生福利部豐原醫院提供

獨居老人 義賣 愛心

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