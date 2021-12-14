拒絕禽畜糞尿集中處理 田尾鄉公所明確表態拒發建照

彰化縣養雞隻數全台最多，處理雞糞成了棘手難題，縣內22家養雞場有意合資在田尾鄉設立禽畜糞尿資源化設施場，引起地方強烈反彈，鄉公所兩次行文縣政府表達地方立場，近日的第二次公文表明不核發建照；縣政府農業處今天表示，將從科學的角度審查禽畜糞尿資源化設施場，如果是解決問題，政府沒理由反對。

彰化縣養雞和鴨鵝在養隻數2965萬隻，肉雞和蛋雞的產值164億元，水禽產22億元，二者合計總產值雖占全國第一，但約半數的肉雞和蛋雞飼養場雞糞尿處理成問題，每到天氣晴朗業者拉開幕簾風乾雞糞尿，令附近居民抱怨不已，已有多個村莊的村民抗議養雞場汙染，22家家禽飼養業者商議到田尾鄉設立資源化設施場，當地村民同樣發動強烈抗議，鄉公所也反對。

田尾鄉公所表示，田尾鄉有全台聞名遐邇的田尾公路花園，今年7月6日成立休閒農業區，實在很不適合在休閒旅遊勝地設置禽畜糞尿資源化設施場，鄉公所先前行文建議縣政府參酌民眾，並落實先前答應田尾鄉「只要公所不同意，縣府撤銷核發容許使用同意書。」因縣府遲未回文，鄉公所只好二度行文清楚表達立場，將不會核發建照給禽畜糞尿資源化設施場。

縣政府農業處指出，禽畜糞尿資源化設施場的汙染防制及處理設施若符合法令、標準，並依法規提起行政訴願，縣政府將從科學角度審查，如果設施場可以處理禽畜糞尿的問題，減少環境汙染，而非製造問題與汙染，政府相關部門沒理由駁回申設，鄉鎮公所用「可能」汙染的預設立場不核發建照，將違反行政程序。

據了解，縣內22家養雞場將在田尾鄉合資設置資源化設施場，面積約2237.72平方公尺，每月處理1794噸禽畜糞尿，目前22家業者尚未取得土地經營權。彰化縣過去也有鄉公所拒絕核發建照給養雞場，田尾鄉公所因此積極表態和作出決定，希望設施場設置就此作罷。