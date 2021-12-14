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公共工程陷流標風暴 盧秀燕：議會如支持整體調高造價

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中指出，公共工程陷入流標風暴，他建議市府調高招標造價，不要浪費時間做白工。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中指出，公共工程陷入流標風暴，他建議市府調高招標造價，不要浪費時間做白工。記者陳秋雲／攝影

營建物價飆漲、國內缺工搶工潮衝擊，公共工程近兩年陷入流標風暴，台中市議員李中指出，光是南區公所就流標9次，他不解，國際漲勢如此，為何公共工程發包還是沿用舊標準，例如校舍維持每單價8到10萬元，造成一再流標、減項發包，等發包出去蓋到最後還要追加預算，耗費行政成本。市長盧秀燕表示，如果議會支持，市府會整體調整。

大台中不動產開發公會指出，營建物價連年漲，今年以來模板平均上漲四成，紮筋漲了六成，加上缺工嚴重，營建成本不斷墊高，直接影響公共工程承接意願，除面臨工期延宕違約罰金風險，即使得標，計算成本也可能無奈棄標；台中已有建商放棄到手的BOT案，寧可損失400萬元保證金，以免虧更多。

議員李中說，營建漲勢下，他建議市府也要因應調整。他說，校舍造價舊標準一坪8到10萬元，根本蓋不出來，有的學校流標4次，最後減項發包，以免工程補助被中央收回。但是標出去後，到工程尾聲還要辦理追加預算，他說來來回回的行政程序不累嗎？根本做虛工。

他建議市府各單位公共工程發包應該務實，例如校舍就採用新造價標準每坪單價13到14萬元，一次調足，以免一再做虛工。不但可能影響工程進度與品質，校舍延宕也會影響學生上課。

市長盧秀燕指出，目前不論中央或地方公共工程陷入流標風暴，她感謝李中力挺， 如果議會支持，市府將全面檢討、整體調整，不要一件一件來，煞費周章。

盧秀燕 台中市

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