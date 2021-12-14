全盲音樂精靈陳珞綺 22日台中奏出幸福旋律

「為不完美譜出動人樂章」之生命教育系列講座今年最後一場，12月22日將由全盲自閉音樂小精靈陳珞綺演出、媽媽侯沛瀠主講。當天，陳珞綺還會跟啟蒙恩師一同演出「奇異恩典」及「聖誕鈴聲」兩首應景曲目，為今、明年送舊迎新。

陳珞綺全盲，加上自閉症，幼年幾乎關閉與世界接觸的管道，無法表達需求及情緒下，常尖叫哭鬧，學習音樂之後，逐漸打開幽閉的心，透過自彈自唱的表演，展露陽光般燦爛的笑容，不愛講話的她也變得健談，不但考上多張街頭藝人證照，也獲得總統教育獎殊榮，更以第一名成績考進臺南應用大學流行音樂系就讀。

台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺用音樂帶領陳珞綺走出內心的幽閉，兩人既是師生關係，情感更形同母女。陳蔚綺說，此一系列講座由協會主辦，聯合報系文化基金會和台中梨子咖啡館協辦，22日晚上七時至九時由陳珞綺擔綱，是今年系列講座的最後一場，主題「拋開黑暗與幽閉，奏出溫暖幸福旋律」，歡迎大家來聆聽珞綺的生命故事及演出。

受新冠肺炎疫情影響，身障街頭藝人者演出機會變少，陳蔚綺理事長積極協助尋找表演舞台，梨子咖啡館負責人蔣敬三在微解封後全力促成了此一系列活動。