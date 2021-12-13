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大葉大學碩士生木雕拿下台東獎 羈絆作品耐人尋味

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學造形藝術學系碩士生黃振峰以畢業作品「羈絆，畸絆？」參加1台東美展，獲評為攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名，並榮獲最高獎項「台東獎」，作品也被台東縣政府典藏。圖／大葉大學提供
大葉大學造形藝術學系碩士生黃振峰以畢業作品「羈絆，畸絆？」參加1台東美展，獲評為攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名，並榮獲最高獎項「台東獎」，作品也被台東縣政府典藏。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學造形藝術學系碩士生黃振峰以畢業作品「羈絆，畸絆？」參加1台東美展，獲評為攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名，並榮獲最高獎項「台東獎」，抱回獎金25萬元，作品也被台東縣政府典藏。

「羈絆想訴說的是人脆弱的一面」，黃振峰說，羈絆是人與人之間情感的聯繫，原本也許是美好的，但一旦被過分使用，只會造成壓力和不舒服，「羈絆」可能就只剩下「絆」了，不管是朋友或家人的關係，都可能身處「畸絆」的情況，這件木雕作品「羈絆，畸絆？」想要表達的就是這樣無奈的情緒，雖然心裡抗拒還是想辦法保持微笑，無奈的笑或許也是對無能為力的自己感到可笑罷了。

黃振峰說，木頭媒材很有生命力，大學時期他就對木雕情有獨鍾，在吉田敦老師的指導下，學習到各種木雕創作技巧，這些作品是他的大四畢業製作，選用台灣樟木為原料，用木雕技法刻劃出沉重的頭髮來表現羈絆的壓力。

指導老師吉田敦說，黃振峰「羈絆，畸絆？」木雕作品能呈現細膩的情緒表現，

作品結構、技術都很好，長髮及地的小女孩有著無奈的表情，彷彿某種東西被挖掘出來，觀眾可以感受到這個時代年輕人的精神及想法。

大葉大學造形藝術學系碩士生黃振峰以畢業作品「羈絆，畸絆？」參加1台東美展，獲評為攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名，並榮獲最高獎項「台東獎」，作品也被台東縣政府典藏。圖／大葉大學提供
大葉大學造形藝術學系碩士生黃振峰以畢業作品「羈絆，畸絆？」參加1台東美展，獲評為攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名，並榮獲最高獎項「台東獎」，作品也被台東縣政府典藏。圖／大葉大學提供

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