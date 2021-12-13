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高美濕地美極單車道破舊雜草叢生 觀旅局：明年改善

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，欄杆老舊損壞。圖／王立任提供
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，欄杆老舊損壞。圖／王立任提供

台中高美濕地被譽為一生要來一次的國際景點，假日遊客如織，市議員王立任今質詢指出，串聯高美與海線景點的濱海自行車道多處欄杆鏽蝕破損，如果騎單車不慎跌到欄杆上，後果不堪設想。市府觀旅局指出，明年將體檢濱海車道況線，汰舊換新。

王立任說，濱海自行車道的高美段等，多處雜草過長影響騎車鋪面，欄杆也多處鏽蝕破損或坍塌，自行車旅客騎車時易生危險，高美濕地是國際級景點，他要求觀旅局立即修繕，以免發生意外。

觀旅局指出，濱海自行車道高美段等欄杆老舊部分，已編列明年度預算維修汰換，另會同步檢視濱海沿線自行車道老舊路面進行改善作業，待市議會審議通過後辦理，預計明年底完成。

王立任說，近年海線觀光景點陸續整合，從高美濕地、梧棲漁港到2018年三井Outlet開幕，今年11月二期完工。接著指定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群今年開幕，未來還有海洋生態館和電力博物館等景點，海線已具備完整的觀光及文化景點，適合拓展深度旅遊。

但他質疑，觀旅局完成11處驛站，竟沒有一座在海線？他說，台中市自行車道總長725.13公里，海線就有239.12公里，占了3成，沒有一座驛站不成比例。

觀旅局表示，目前已建置11處自行車驛站，分布在潭雅神及豐東與后豐等自行車道旁。海線地區已規劃在台中海洋館周邊設置2星級驛站，預計明年2月開工，明年8月完成，提供車友及遊客包括廁所、單車停放空間、淋浴空間、休憩空間等服務。

市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，雜草叢生、欄杆破損。圖／王立任提供
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，雜草叢生、欄杆破損。圖／王立任提供
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，雜草叢生。圖／王立任提供
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，雜草叢生。圖／王立任提供
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，欄杆鏽蝕損壞。圖／王立任提供
市議員王立任指出，串聯高美地等景點的自行車道，欄杆鏽蝕損壞。圖／王立任提供

自行車 車道 高美濕地

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