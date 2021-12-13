南投配合中央春節檢疫專案 廣徵防疫旅館及計程車加入

南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫旅館及防疫計程車數量，縣府指出，目前全縣供給7家旅館及302間防疫客房，明年元月可望達到380間房，而防疫計程車從南投發車目前雖僅4輛，但明年會簽約到20輛，方便返鄉縣民進行專車外出採檢及結束居檢前往外縣市，也計畫搭配防疫巴士及公車，一切將視實際需求再滾動式增加民眾返鄉的方便性。

南投縣政府表示，中彰投地區春節返家防疫專案已整備就緒，明天正式啟動，採A（14+0+7）、B（10+4+7）及C（7+7+7）三方案併行，若採B、C方案的返國民眾，在進行PCR採檢或返家居家檢疫，依照疫情指揮中心規定，都必須全程搭乘防疫專車，目前中、彰、投三縣市已整備好314輛防疫計程車，讓民眾安心檢疫。

縣府指出，原本防疫旅館住宿率並不高，因此安排房間數不多，上月雖增加到7家旅館的302間房，但由於不少飯店業者放眼國內旅遊市場，並不願意加入防疫旅館之列，讓返鄉縣民依然是一房難求，面對不少民眾的關說陳情，目前已向中央申報放寬到9家、380間房，希望明年元月可以加入接待，台中區監理所也表示，中、彰、投縣市未來春節專案期間約有4000間防疫房數。