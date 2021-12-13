快訊

四大公投 宋楚瑜表態：支持反萊豬、一好三公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投配合中央春節檢疫專案 廣徵防疫旅館及計程車加入

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫計程車數量，明年會簽約到20輛。記者黑中亮／攝影
南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫計程車數量，明年會簽約到20輛。記者黑中亮／攝影

南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫旅館及防疫計程車數量，縣府指出，目前全縣供給7家旅館及302間防疫客房，明年元月可望達到380間房，而防疫計程車從南投發車目前雖僅4輛，但明年會簽約到20輛，方便返鄉縣民進行專車外出採檢及結束居檢前往外縣市，也計畫搭配防疫巴士及公車，一切將視實際需求再滾動式增加民眾返鄉的方便性。

南投縣政府表示，中彰投地區春節返家防疫專案已整備就緒，明天正式啟動，採A（14+0+7）、B（10+4+7）及C（7+7+7）三方案併行，若採B、C方案的返國民眾，在進行PCR採檢或返家居家檢疫，依照疫情指揮中心規定，都必須全程搭乘防疫專車，目前中、彰、投三縣市已整備好314輛防疫計程車，讓民眾安心檢疫。

縣府指出，原本防疫旅館住宿率並不高，因此安排房間數不多，上月雖增加到7家旅館的302間房，但由於不少飯店業者放眼國內旅遊市場，並不願意加入防疫旅館之列，讓返鄉縣民依然是一房難求，面對不少民眾的關說陳情，目前已向中央申報放寬到9家、380間房，希望明年元月可以加入接待，台中區監理所也表示，中、彰、投縣市未來春節專案期間約有4000間防疫房數。

台中區監理所說，現行1輛防疫計程車每天可有3500元補助，其中公路總局、地方政府補助各半，春節返家專案因防疫計程車須採1人1車方式載送，防疫專車運輸需求量大，本所於今年11月初邀請中、彰、投地方政府，針對境內防疫旅館數目，研議適當防疫專車數量並進行招募，透過各單位努力並與業者積極溝通，防疫計程車已從原先20輛，增加至314輛，但南投縣目前只有4輛，明年元月可望加到20輛，且將視實際需求滾動式增加。

南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫計程車數量，明年會簽約到20輛。記者黑中亮／攝影
南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫計程車數量，明年會簽約到20輛。記者黑中亮／攝影

計程車 南投 春節

延伸閱讀

居檢者同住家人需做快篩 彰縣每人免費提供2劑

影／瑪莎拉蒂打滑撞計程車 目擊者酸：在那邊耍帥

服務春節返國民眾 新竹縣防疫計程車能量增3倍

兒童住院陪病擬放寬至2人 郵輪復航旅客須採檢

相關新聞

高美濕地美極單車道破舊雜草叢生 觀旅局：明年改善

台中高美濕地被譽為一生要來一次的國際景點，假日遊客如織，市議員王立任今質詢指出，串聯高美與海線景點的濱海自行車道多處欄杆...

南投配合中央春節檢疫專案 廣徵防疫旅館及計程車加入

南投縣配合春節檢疫專案，已呈報中央核定放寬防疫旅館及防疫計程車數量，縣府指出，目前全縣供給7家旅館及302間防疫客房，明...

台中平均每天詐騙4.3件 議員籲市府宣傳手法要翻新

台中市2020年平均每天發生20.7件消費申訴、4.3件詐欺犯罪，案件數一年年攀升，議員謝志忠等人質疑市府多年來宣導不力...

南投梅花悄綻放 梅農預告：最快元旦前後可賞梅

時序入冬，又到賞梅季，南投縣國姓、仁愛、信義、水里等地近期可見梅樹含苞待開，甚至少量綻放，只要低溫和水氣配合，預計元旦假...

一句話形容彰化建縣300年 《彰化豐采 榮耀三百》獲首獎

一句話或主視覺來形容彰化建縣300年，經縣府徵選，金句由蒲思元的《彰化豐采 榮耀三百》獲首獎1萬元；囊括主視覺首獎及貳獎...

彰化鐵支路耶誕嘉年華 有藝人表演及遊戲好玩

為了替彰化扇形車庫明年百年慶活動暖身，及迎接即將到來的耶誕節，彰化市公所將舉辦鐵支路耶誕嘉年華活動，除了耶誕燈區點燈外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。