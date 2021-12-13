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居檢者同住家人需做快篩 彰縣每人免費提供2劑

中央社 / 彰化13日電

彰縣衛生局今天指出，明年1月全縣返鄉人數將達4000人，入境者同住家人在居檢者檢疫第10及第14天也需做快篩，衛生局免費提供同住家人每人2劑免費抗原快篩試劑，衛生所也會教民眾做快篩。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者訪問時說，農曆春節將至，返鄉入境人數也不斷增加，衛生局估計，明年1月全縣返鄉入境人數將有約4000人左右，單日入境人數高峰則落在1月7日及1月14日。

葉彥伯指出，返鄉入境的縣民如果採取的是「7＋7＋7」入境方案，也就是7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿加上7天在家居家檢疫以及7天自主健康管理，同住家人在居檢者檢疫第10以及第14天要自費做快篩。

葉彥伯說，許多民眾自行購買快篩試劑回家做的時候，經常有不會使用快篩或判讀結果有差異等問題，衛生局於是決定從明天開始到明年2月14日，免費提供每人2劑的抗原快篩試劑，目前已準備1000多劑抗原快篩試劑。

葉彥伯表示，民眾可攜帶本人身分證件以及居家檢疫者同住者身分資料，前往彰化縣8大生活圈家用快篩衛教諮詢站或彰化縣各鄉鎮市區衛生所領取快篩抗原試劑，民眾回到家後可以依照使用說明書自行檢測。

葉彥伯說，衛生局人員會要求做快篩的民眾用視訊方式做篩檢，以確認快篩作法正確，民眾如擔心做快篩方法不正確，也可以前往衛教諮詢站或衛生所，請工作人員幫忙做快篩。

葉彥伯指出，春節返鄉人數多，衛生局已從防疫旅館入住名單一一通知宣導，縣府有免費提供每人2劑抗原快篩試劑的服務，也希望與居家檢疫者同住的家人落實做快篩的規定，加強防疫，避免防疫出現破口。

衛生局 快篩 葉彥伯 彰化

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