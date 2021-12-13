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台中平均每天詐騙4.3件 議員籲市府宣傳手法要翻新

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨議員左起張耀中、張玉嬿、謝志忠、王立任與何敏誠要求市府創新宣傳反詐騙，才有效果。圖／謝志忠提供
台中市民進黨議員左起張耀中、張玉嬿、謝志忠、王立任與何敏誠要求市府創新宣傳反詐騙，才有效果。圖／謝志忠提供

台中市2020年平均每天發生20.7件消費申訴、4.3件詐欺犯罪，案件數一年年攀升，議員謝志忠等人質疑市府多年來宣導不力，並指台中市警察隊長自行用GPS路跑出「反詐騙」三字的路線，他建議市府各局處見賢思齊。

謝志忠指出，他多年來處理消費及詐騙案件超過百件，受害者最多的被坑千萬元，法制局統計消費申訴案件 ，台中市2019年6315件、2020年7588件、2021年至11月2日為止就有7632件，年年上升，兩年增加超過千件，刑事詐騙案今年至今就有1565件。全台中市平均每天 23件消費申訴、4.3件詐騙案，令人憂心。

台中市刑大經濟組承辦反詐騙業務的分隊長石松衢，日前在地圖規畫路線，跑了20公里勾勒出「反詐騙」三字路線，透過線上運動軟體記錄下來，另類宣導加深民眾防詐印象。謝志忠表示，市府宣傳停留在傳統方式，怎麼會有效果？

法制局表示，除定期發布消費警訊及新聞稿，另利用各式宣傳工具提醒民眾免落入消費陷阱，並主動函請信用卡發卡銀行及資融公司正視相關問題，經金融業者回覆將終止與此類美容業者之合作關係。另針對瘦身美容業者交易未告知消費者義務，法制局已移請衛生局查處，業者允諾改善外，也聲明將關閉多次發生消費爭議的門市。

警察局指出，針對詐騙被害高風險族群進行「分層、分眾、分齡」宣導，主動接洽長者進行防詐桌遊活動；製作系列問候圖卡推播分享；另拍攝宣導短片「人生不是玩game」「防詐警示片」及「畢生心血 以愛相守」上傳臉書及電視牆託播，另與人氣直播主「水產教父－阿賢」網紅Youtuber合作，反詐騙宣導。

詐騙 台中市 警察

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