快訊

接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投梅花悄綻放 梅農預告：最快元旦前後可賞梅

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉互新梅區的梅樹枝頭上已結了不少花苞，甚至少量綻放。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉互新梅區的梅樹枝頭上已結了不少花苞，甚至少量綻放。記者賴香珊／攝影

時序入冬，又到賞梅季，南投縣國姓、仁愛、信義、水里等地近期可見梅樹含苞待開，甚至少量綻放，只要低溫和水氣配合，預計元旦假期就有梅可賞；仁愛公所更看準賞梅商機，搭配部落文化、三酸產業於元月3日至4月推出系列活動。

縣府指出，信義、仁愛、國姓、水里等鄉鎮為縣內主要青梅產區，每年入冬賞梅則為地方重要觀光活動，但近年因極端氣候影響，梅花花況及青梅產量不太穩定，甚至銳減，不過今年11月後迎來低溫和水氣，梅區陸續已見梅苞，或少量綻放。

仁愛、國姓等地梅農表示，目前花況還相當零星，開花的數量不多，但梅樹枝頭上已結了大大小小的花苞，現階段就是要看「天公作美」，只要本月中、下旬持續濕冷，低溫和水氣催化下，有機會提早到元旦前後就盛開，連假時就有梅可賞。

而為迎接即接到來的賞梅季，仁愛鄉公所結合當地部落文化及三酸產業將辦理「南投花卉嘉年華－眉原梅下舞梅香」系列活動，今在記者會上預告，除了親子部落賞梅健行，還將有梅子風味便當、手作酵素、脆梅競賽、千人製梅等體驗。

仁愛公所表示，當地互助、新生村種植青梅面積約50公頃成為賞梅勝地，也是青梅重要產區，鄉內近年也推廣種植無籽檸檬、楊梅，漸成農業主力，進而形成「三酸產業」，今年為此結合南投花卉嘉年華推出「眉原梅下舞梅香」系列活動。

代理鄉長張子孝說，將賞梅活動結合部落文化、三酸產業，元月3日至7日為親子部落健走賞梅，3月後青梅盛產，當月12、13日有梅子風味便當DIY教學，19日可手作梅酒及檸檬酵素，26日為脆梅競賽，4月2日千人製梅活動，藉此將活動拉長至4月，擴大觀光效益，盼帶動地方商機。

南投縣仁愛鄉公所將賞梅活動結合部落文化、三酸產業推出「眉原梅下舞梅香」系列活動。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉公所將賞梅活動結合部落文化、三酸產業推出「眉原梅下舞梅香」系列活動。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉互新梅區的梅樹枝頭上已結了不少花苞，甚至少量綻放。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉互新梅區的梅樹枝頭上已結了不少花苞，甚至少量綻放。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉公所將賞梅活動結合部落文化、三酸產業推出「眉原梅下舞梅香」系列活動。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉公所將賞梅活動結合部落文化、三酸產業推出「眉原梅下舞梅香」系列活動。記者賴香珊／攝影

賞梅 低溫 南投

延伸閱讀

南投新冠疫苗接種撞牆期 擬送肉鬆肉乾增打氣

來場日月潭清新小旅遊！南投高麗菜包必嚐、超香蝦仁飯滿到要掉出來

冬天容易尿路結石 醫師解密竟與「愛賴床」有關

南投學子拍「鹿影」奪少年金像獎 榮耀獻給養鹿人家

相關新聞

南投梅花悄綻放 梅農預告：最快元旦前後可賞梅

時序入冬，又到賞梅季，南投縣國姓、仁愛、信義、水里等地近期可見梅樹含苞待開，甚至少量綻放，只要低溫和水氣配合，預計元旦假...

一句話形容彰化建縣300年 《彰化豐采 榮耀三百》獲首獎

一句話或主視覺來形容彰化建縣300年，經縣府徵選，金句由蒲思元的《彰化豐采 榮耀三百》獲首獎1萬元；囊括主視覺首獎及貳獎...

彰化鐵支路耶誕嘉年華 有藝人表演及遊戲好玩

為了替彰化扇形車庫明年百年慶活動暖身，及迎接即將到來的耶誕節，彰化市公所將舉辦鐵支路耶誕嘉年華活動，除了耶誕燈區點燈外，...

豐洲二期遙遙無期？ 盧秀燕：研擬特別法補償二期地主

台中市政府為解決產業缺少廠地，計畫開發神岡豐洲科技工業園區二期，但地主向當地藍綠議員一再陳情，指台中市府補償標準不如原台...

大村鄉又要發二千元振興禮金 有一戶26人領得好開心

彰化縣大村鄉公所提案加碼發放每位鄉民二千元振興關懷禮金，鄉代會今天審議通過，大村鄉長游盛表示，因受疫情影響、及物價不斷攀...

南投新冠疫苗接種撞牆期 擬送肉鬆肉乾增打氣

南投縣新冠肺炎疫苗第1劑涵蓋率已達全國平均值，但第2劑與全國平均值還有1.6%差距，衛生局今坦言進入撞牆期，縣府為此將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。