南投梅花悄綻放 梅農預告：最快元旦前後可賞梅

時序入冬，又到賞梅季，南投縣國姓、仁愛、信義、水里等地近期可見梅樹含苞待開，甚至少量綻放，只要低溫和水氣配合，預計元旦假期就有梅可賞；仁愛公所更看準賞梅商機，搭配部落文化、三酸產業於元月3日至4月推出系列活動。

縣府指出，信義、仁愛、國姓、水里等鄉鎮為縣內主要青梅產區，每年入冬賞梅則為地方重要觀光活動，但近年因極端氣候影響，梅花花況及青梅產量不太穩定，甚至銳減，不過今年11月後迎來低溫和水氣，梅區陸續已見梅苞，或少量綻放。

仁愛、國姓等地梅農表示，目前花況還相當零星，開花的數量不多，但梅樹枝頭上已結了大大小小的花苞，現階段就是要看「天公作美」，只要本月中、下旬持續濕冷，低溫和水氣催化下，有機會提早到元旦前後就盛開，連假時就有梅可賞。

而為迎接即接到來的賞梅季，仁愛鄉公所結合當地部落文化及三酸產業將辦理「南投花卉嘉年華－眉原梅下舞梅香」系列活動，今在記者會上預告，除了親子部落賞梅健行，還將有梅子風味便當、手作酵素、脆梅競賽、千人製梅等體驗。

仁愛公所表示，當地互助、新生村種植青梅面積約50公頃成為賞梅勝地，也是青梅重要產區，鄉內近年也推廣種植無籽檸檬、楊梅，漸成農業主力，進而形成「三酸產業」，今年為此結合南投花卉嘉年華推出「眉原梅下舞梅香」系列活動。