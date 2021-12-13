一句話形容彰化建縣300年《彰化豐采 榮耀三百》獲首獎

一句話或主視覺來形容彰化建縣300年，經縣府徵選，金句由蒲思元的《彰化豐采 榮耀三百》獲首獎1萬元；囊括主視覺首獎及貳獎的是聽障設計師朱建安，分別獲3萬及2萬元獎金，十分勵志。縣長王惠美今天在頒獎時表示，得獎作品均將現身彰化建縣300年系列活動當中，成為彰化300年精彩故事的一部分。

彰化縣政府舉辦的「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，經專家評選，金句前3名依次是蒲思元的《彰化豐采 榮耀三百》獲1萬元、陳宛諭《彰化三百，城耀風采》獲獎金6000元、許智盈《彰城三百，魅力光彩！》3000元。

主視覺設計首獎是朱建安《彰化薈萃三百年 精彩豐富好生活》獲獎金3萬元、貳獎也是朱建安《彰化建縣三十旬 民順物豐好所在》2萬元、參獎廖珮涵《建縣三OO，圓滿未來》獲獎金1萬元。

縣府新聞處表示，包辦主視覺首獎及貳獎的是聽障設計師朱建安，他出生彰化員林，在繪畫領域找到能揮灑熱情的舞台，屢在國內外設計比賽中嶄露頭角，也前往社大、監獄等開手語課，前年更獲得身心障礙楷模金鷹獎。

另外，榮獲金句首獎及主視覺優勝的自由設計人蒲思元，也是設計競賽常勝軍，創作領域包含圖文繪本、攝影、貼圖插畫、平面設計等，本次金句競賽在評審階段及民眾票選階段均穩坐第一寶座，實至名歸。

頒獎典禮今天在縣府中庭舉行，縣長王惠美指出，這項活動短短一個月就有收到了千件以上作品，包括金句853件、主視覺242件，參賽作品分別有述說彰化歷史、展現彰化鄉土人文風情，以及讚譽彰化美食、古蹟等，內容非常豐富且多元。

王惠美說，為了避免有遺珠之憾，縣府特別聘請文學、大眾傳播、廣告行銷、視覺設計等相關領域的專家學者評選，第一階段有20件金句、10件主視覺脫穎而出，再進入第二階段的網路票選，7天內有1萬4742人上網投票，才分出名次。

王惠美說，在彰化建縣300年即將到來之時，希望能引領蛻變，大家㩦手讓彰化變得更美好，讓彰化人感到更驕傲，繼續展翅高飛再創輝煌，讓彰化發光發熱。

評審委員彰化師範大學美術學系主任王麗雁表示，身為彰化子弟，很榮幸擔任評審，恭喜所有得獎者，他們創意得到評審委員以及大眾的肯定，希望透過這個活動讓大家共同思考彰化過去歷史，預祝彰化未來繼續精彩。