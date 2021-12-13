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彰化鐵支路耶誕嘉年華 有藝人表演及遊戲好玩
為了替彰化扇形車庫明年百年慶活動暖身，及迎接即將到來的耶誕節，彰化市公所將舉辦鐵支路耶誕嘉年華活動，除了耶誕燈區點燈外，12月25、26日將有多組年輕偶像藝人獻藝，還有YOYO帶動唱、魔術表演、三輪車市集與限量粉紅泡泡小火車、轉轉麋鹿免費搭乘等慶祝活動，市長林世賢歡迎民眾熱情參與。
彰化市公所今天在戶羽機關車園區為活動宣傳，市長林世賢裝扮成耶誕老人，駕駛麋鹿號小火車緩緩進場，在藝人黃霆睿精彩演唱及耶誕歌曲祝福下，為活動開啟序幕。
林世賢表示，彰化市位於臺灣縱貫鐵路山海線交會處，興建於1922年的彰化扇形車庫目前是臺灣碩果僅存的扇形車庫，也是蒸汽火車時代的代表性建物，見證彰化在臺鐵的鐵路歷史具獨特地位，更擁有豐富的鐵道人文風情。
為了慶祝扇形車庫100歲生日，市公所結合鐵道及聖誕節主題規劃系列活動，耶誕燈區點燈活動已在12月5日啟動，從彰化車站廣場、車站本體建築、跨站天橋、戶羽機關車園區，妝點及照亮整個彰化鐵道園區。
12月25、26日嘉年華活動自下午2時30分在戶羽機關車園區展開，現場安排魔術表演、小丑氣球秀、泡泡秀及鐵道模型展、135巡道耶誕車與鐵道說故事等，並邀請書帆、曾靜玟、黃霆睿、黃奕儒、琳誼及許維芳、楊程鈞、李佳歡、九九、鼓鼓等多位年輕偶像藝人到場演出，還有美不勝收的雪花美景與園區燈飾相互呼應。
市公所提醒，粉紅泡泡小火車、轉轉麋鹿採限量搭乘，12月25、26日每天的14:30、15:30、16:30、18:00、19:00五個場次，每場次30分鐘前現場開放索取搭乘券。相關訊息可到「彰化市公所城觀課」臉書或彰化市公所官方網站查詢。
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