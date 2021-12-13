豐洲二期遙遙無期？ 盧秀燕：研擬特別法補償二期地主

台中市政府為解決產業缺少廠地，計畫開發神岡豐洲科技工業園區二期，但地主向當地藍綠議員一再陳情，指台中市府補償標準不如原台中縣，不少人勤奮務農數代，如今土地被收回無法繼續耕作，生活無以為繼。市長盧秀燕表示，這些地主因合併受到不同待遇，市府考慮為此個案訂專法，合理補償地主，這需要作業程序及議會支持。

市議員徐瑄灃今質詢指出，豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例預告時間僅7天，預告在網路與公報未同步，自治條例草案有效時間僅兩年，草案內容民眾根本不知情，補償金在明年根本沒編預算，草案說明會還未召開，自行開發經費財源在何處?這些都證實，豐洲二期遙遙無期，繼續延宕空轉，市府難辭其咎。

市長盧秀燕表示，市府與台開有關豐洲二期訴訟案，市府依法處理，已訴諸法律途徑，以保障台中市民及市庫權益。另針對地上用戶權益，因涉及縣市合併前後的法令，市府考慮以專法處理，不過法令修訂需要一定期間，立法程序時間不能少，如果此法能夠順利獲得市議會通過，市府即可依法編列預算執行。盧秀燕強調，豐洲二期地主因縣市合併，權益受損，市府因此克服困難，誠意十足。

經發局表示，市府為加速豐二園區開發，針對因縣市合併致法令適用規定不同而衍生的補償差異，正辦理自治條例訂定作業，目前正進行草案公告，後續還會召開草案說明會及法制委員會審議，最後會送至市議會完成三讀，如順利完成程序，即可依新法規定辦理補償作業及編列相關預算。