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豐洲二期遙遙無期？ 盧秀燕：研擬特別法補償二期地主

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員徐瑄灃批市府處理豐洲二期空轉延宕，市府難辭其咎。記者陳秋雲／攝影
市議員徐瑄灃批市府處理豐洲二期空轉延宕，市府難辭其咎。記者陳秋雲／攝影

台中市政府為解決產業缺少廠地，計畫開發神岡豐洲科技工業園區二期，但地主向當地藍綠議員一再陳情，指台中市府補償標準不如原台中縣，不少人勤奮務農數代，如今土地被收回無法繼續耕作，生活無以為繼。市長盧秀燕表示，這些地主因合併受到不同待遇，市府考慮為此個案訂專法，合理補償地主，這需要作業程序及議會支持。

市議員徐瑄灃今質詢指出，豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例預告時間僅7天，預告在網路與公報未同步，自治條例草案有效時間僅兩年，草案內容民眾根本不知情，補償金在明年根本沒編預算，草案說明會還未召開，自行開發經費財源在何處?這些都證實，豐洲二期遙遙無期，繼續延宕空轉，市府難辭其咎。

市長盧秀燕表示，市府與台開有關豐洲二期訴訟案，市府依法處理，已訴諸法律途徑，以保障台中市民及市庫權益。另針對地上用戶權益，因涉及縣市合併前後的法令，市府考慮以專法處理，不過法令修訂需要一定期間，立法程序時間不能少，如果此法能夠順利獲得市議會通過，市府即可依法編列預算執行。盧秀燕強調，豐洲二期地主因縣市合併，權益受損，市府因此克服困難，誠意十足。

經發局表示，市府為加速豐二園區開發，針對因縣市合併致法令適用規定不同而衍生的補償差異，正辦理自治條例訂定作業，目前正進行草案公告，後續還會召開草案說明會及法制委員會審議，最後會送至市議會完成三讀，如順利完成程序，即可依新法規定辦理補償作業及編列相關預算。

經發局指出，市府同步處理終止與台開契約事宜、新訂自治條例以保障承租戶地上物補償權益及辦理後續開發所需預算等相關作業程序，持續開發豐洲二園區。

市議員徐瑄灃批市府處理豐洲二期空轉延宕，市長盧秀燕表示，將訂特別法解決，市府很有誠意。記者陳秋雲／攝影
市議員徐瑄灃批市府處理豐洲二期空轉延宕，市長盧秀燕表示，將訂特別法解決，市府很有誠意。記者陳秋雲／攝影

縣市合併 盧秀燕 台中市

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