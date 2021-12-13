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大村鄉又要發二千元振興禮金 有一戶26人領得好開心

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉長游盛(右)說公所提案發放每位鄉民二千元振興關懷禮金，獲鄉代會主席游振府(左 )等代表一致表決通過。記者林宛諭／攝影
大村鄉長游盛(右)說公所提案發放每位鄉民二千元振興關懷禮金，獲鄉代會主席游振府(左 )等代表一致表決通過。記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉公所提案加碼發放每位鄉民二千元振興關懷禮金，鄉代會今天審議通過，大村鄉長游盛表示，因受疫情影響、及物價不斷攀升，民眾生活負擔重，希望公所發放的振興禮金可以減輕鄉民一點負擔，預定明年1月15、16日將發放，讓民眾過個好年。

大村鄉公所去年訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，關懷禮金自治條例每年每人最高可發6000元，並經代表會通過，今年一月農曆年前即第一次發放每人二千元振興禮金，中央今年發放五倍券後，大村鄉今年會不會繼續加碼也引發各界關心。

去年大村鄉編列了7600多萬元，發給近3萬8000名鄉民每人二千元振興禮金，因大村福利好，近年大村鄉人口逆勢成長到今年已成長到3萬9000多人，所以今年公所也增加編列8400萬元，今天在鄉代會臨時會提案表決通過。

大村鄉代會主席游振府說，振興關懷禮金可以幫助鄉民，也可以帶動地方經濟，所以代表會也支持公所的提案。

大村鄉正新輪胎創辦人羅結2019年去世，今年已有二筆遺產稅8.6億元匯入大村鄉公庫，游盛表示，目前大村公庫共有16億元，除了振興關懷禮金、鄉民每人一百萬元意外險等社會福利外，也編列經費興建聯合托兒所、道路、活動中心、圖書館等建設，因為建設多，近年建商來投資推案也多，帶動大村人口增加。

由於振興禮金每人二千元，如果一戶有四口就可領到八千元，今年初第一次發放時，有一戶三代同堂大家族共有26人領了振興禮金，大家拿到這個大紅包算是過年前的小確幸。

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