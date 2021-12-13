逼學童吃地上菜還在調查 公幼師申請退休核准

民進黨籍台中市議員張家銨今天指出，僑仁國小胡姓女教師遭投訴逼學童吃掉在地上的飯菜，還在調查中，教育局卻簽核退休，根本息事寧人。市府表示，註明不適任，予以退休。

台中市胡姓女教師因亂剪學童頭髮、指甲，教學環境髒亂等問題，屢遭家長投訴，記過懲處後，先後已換過6所學校，日前轉到烏日區僑仁國小附設幼兒園任教，未料她又遭家長投訴，逼學童吃掉在地上的飯菜。

台中市議會今天召開市政總質詢，張家銨質詢指出，胡師任職20多年，多次被家長投訴後就請假、申請退休，待學校同情、輕輕放下，就撤回退休申請轉校。這次她在事發後請病假、申請退休，未料教育局還在調查期間竟核准她退休。

張家銨說，教育局在12月7日核定退休，12月9日還發文給人本基金會承諾會輔導胡師，更在12月15日開校事會議，過程草率又違反規定。

教育局長楊振昇表示，因胡師符合退休資格，這次的退休申請經過學校教評會通過後，依照應有的人事程序，人事單位都非常仔細檢視退休的規定。依法行政，註明不適任，予以退休。

對此，市長盧秀燕指出，公務員進退都是她蓋章，但實際執行面由教育局處理，過去不適任教師調往他校的作法，可能會禍害下個學校，息事寧人，她也不贊成，應該在當校處理完畢。