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施順仁接任彰化縣消防局長 承諾多聽基層心聲

中央社 / 彰化13日電

彰化縣政府今天上午宣布，彰化縣消防局長一職由彰化縣消防局第三大隊長施順仁接任。施順仁表示，上任後當務之急除了要加強訓練，也會多傾聽基層心聲，了解需求。

彰縣府今天上午發布消防局長一職由施順仁履新，今年52歲的施順仁，82年特種考試警察人員考試乙等考試消防警察人員、國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士畢業，歷任台灣省政府消防處分隊長、科員、股長，彰縣消防局行政室主任、訓練課長、火災調查科長及第二大隊、第三大隊隊長等職務。

彰化縣議會今天開臨時會，施順仁也出席備詢；在議會開議前，施順仁接受媒體聯訪時說，他接下消防局長一職，縣長交代他要多傾聽基層心聲，而他認為當務之急是要加強人員訓練，尤其是在入室救火的部分。

施順仁指出，他是外勤出身，了解外勤同仁辛苦，未來也會利用機會前往各大隊以及分隊，了解基層需求，傾聽基層心聲。

彰化縣喬友大樓大火造成4死，包含1名彰化縣消防局消防員陳志帆，縣府事後提出的行政調查報告指出，縣府消防局及建設局有疏失，消防局代理局長邱聰佳辭去代理局長一職。

彰化縣長王惠美12月1日宣布由副縣長林田富暫代代理局長，但林田富日前在彰化縣議會接受質詢時，遭多名議員質疑沒有消防專業背景，無法勝任消防局長一職。

警察 喬友大樓

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