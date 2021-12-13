南投新冠疫苗接種撞牆期 擬送肉鬆肉乾增打氣

南投縣新冠肺炎疫苗第1劑涵蓋率已達全國平均值，但第2劑與全國平均值還有1.6%差距，衛生局今坦言進入撞牆期，縣府為此將在12月19日「名間親子生態園區啟用活動」時加設快打站，並擬送肉鬆、肉乾等當贈品，盼提高民眾接種意願。

南投衛生局長陳南松今在縣務會議指出，全縣第1劑疫苗涵蓋率已達75.5%，已追上全國平均值，第2劑涵蓋率則為60.1%，與全國第2劑平均值61.7%，仍差了1.6%，看起來雖然不多，但因國內疫況穩定又緩打潮，涵蓋率進入「撞牆期」。

陳為此在會中請託各局處首長，針對各自轄管督導的單位、社區或機關團體呼籲民眾接種疫苗，更提及，中央已規定26類場所及59類人員12月17日前須完成第二劑接種，否則明年元月起未能出示黃卡證明，相關人員每3天就須快篩1次。

對此，南投縣長林明溱也責成各局處協助鼓勵民眾接種疫苗，為提高全縣疫苗涵蓋率，更會中宣布將在本周日（19日）的「南投縣政感恩嘉年會暨親子生態園區啟用活動」設置疫苗接種快打站，且預計送肉鬆、肉乾等當贈品，盼加強打氣。

林明溱說，名間親子生態園區將於19日啟用，預期當天人潮不少，已請衛生局派駐人員設站提供接種服務，而該園區旁是南投農產運銷公司，其肉鬆、肉乾、香腸等商品很暢銷，初步規劃以其商品做為限量贈品，藉此提高民眾接種意願。