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老舊機車換新補助到年底 中市已汰換14.7萬輛

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
老舊機車換新要快！明年起不再補助七期燃油機車。圖／中市環保局提供
老舊機車換新要快！明年起不再補助七期燃油機車。圖／中市環保局提供

行政院環境保護署明年起不再補助老舊機車換購七期機車，台中市政府環保局今呼籲，民眾如有2007年6月30日前出廠的老舊機車，今年12月31日前汰換老舊機車，明年1月10日前可申請補助。

環保局說明，今年度老舊機車換購重型電動機車最高可補助1萬7000元至4萬元，老舊機車換購七期機車最高則補助7500元至8500元，可大幅降低民眾購車負擔，提高汰換老舊機車意願。

環保局統計，從去年至今年10月止，台中市已淘汰14萬7307輛老舊機車，含1萬9328輛二行程機車，汰除數列全國第3，推估每年可減少PM2.5排放達21.6噸，減碳量相當種植269萬棵樹或建置20座台中都會公園。

環保局長陳宏益強調，台中市機車總數與老舊機車總數都居全國第3高，車輛行駛所排放的空氣汙染物影響市民健康甚鉅，推動老舊機車汰換外，仍須減少新增車輛的汙染排放，從源頭降低移動汙染源總量。

台中市 行政院 PM2.5

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