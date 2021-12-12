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彰化全運會創4年來最好成績 縣府發出1400萬獎金

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣運動代表隊在今年的全國運動會，共奪得9面金牌、8面銀牌及16面銅牌，總計33面獎牌，為近4屆奪牌數最優的成績，縣長王惠美（右6）今天頒發獎助金共計1437萬元獎勵教練與選手。記者劉明岩／攝影
彰化縣運動代表隊在今年的全國運動會，共奪得9面金牌、8面銀牌及16面銅牌，總計33面獎牌，為近4屆奪牌數最優的成績，縣長王惠美（右6）今天頒發獎助金共計1437萬元獎勵教練與選手。記者劉明岩／攝影

彰化縣運動代表隊在今年的全國運動會，共奪得9面金牌、8面銀牌及16面銅牌，總計33面獎牌，為近4屆奪牌數最優的成績，縣府今天在大竹國小體育館舉辦慶功宴，縣長王惠美頒發獎助金共計1437萬元，強調縣府將提供更好認養及獎勵機制，讓選手無後顧之憂，繼續為彰化爭光。

王惠美表示，教練與選手雖然面對艱困疫情，壓縮了很多訓練時間，但仍然努力不懈，創下四年來最好成績，尤其是游泳選手吳浚鋒，締造男子組50公尺蛙式五連霸，以及男子組50公尺自由式四連霸的輝煌成績，歷年累積奪得9金牌，制霸泳壇，十分難得。

跆拳道選手劉威廷則在男子組對打80公斤級再度蟬聯冠軍；田徑跳高選手向俊賢克服傷勢，不僅再次登上男子組跳高冠軍寶座，且達到亞運參賽標準，將來有機會代表國家出戰世界體壇；射擊選手楊昆弼在繼東京奥運後，再為彰化縣拿下男子不定向飛靶金牌。

女子選手巾幗不讓鬚眉，田徑選手邱于庭獲女子組擲標槍金牌，也超越自己日前參加全國大專校院運動會的成績；舉重選手許瑋君，則是頂住壓力以抓舉88公斤、挺舉105公斤，戰勝新北市地主隊亞運選手，取得女子組59公斤級金牌。

王惠美還舉出兩個自我突破的例子，其中，田徑選手戴士皓在98年全國運動會曾拿下男子組擲鐵餅第5名，10餘年砥礪精進，在這次賽會中一舉擲出金牌，另外，武術選手吳姿宜曾是百年全國運動會奪金，如今雖然已結婚並是3位小孩的媽媽，經過10年努力，今年再獲得下女子組散手65公斤級金牌，他們的毅力驚人，十年磨一劍，戰勝自我，非常不容易。

王惠美表示，最近立法院修正「運動產業發展條例」部分條文，企業支持運動賽事的抵稅率將可高達150％，相信未來會有更多的企業願意投資在體育選手身上，且最近也有企業認養彰化的選手，大家一起努力，縣府將提供更好的認養及獎勵機制，讓彰化選手無後顧之憂。

彰化縣運動代表隊在今年的全國運動會，共奪得9面金牌、8面銀牌及16面銅牌，總計33面獎牌，為近4屆奪牌數最優的成績，縣長王惠美（右6）今天頒發獎助金共計1437萬元獎勵教練與選手。記者劉明岩／攝影
彰化縣運動代表隊在今年的全國運動會，共奪得9面金牌、8面銀牌及16面銅牌，總計33面獎牌，為近4屆奪牌數最優的成績，縣長王惠美（右6）今天頒發獎助金共計1437萬元獎勵教練與選手。記者劉明岩／攝影

金牌 王惠美 彰化 全運會

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