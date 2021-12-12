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彰化員林公園要移老樹引發批評 市長游振雄：打造人行道友善空間
彰化縣員林市員林公園周邊人行道改善工程引發批評，員林市長參選人陳秋蓉抨擊改建水泥人行道卻砍老樹很不足取；員林市長游振雄說，改造人行道是以人為本，要讓民眾有更好人行空間，以往因榕樹的樹籽掉下來，雨天行人易滑倒，樹根也破壞人行道才會進行移植。
員林市公所建設課長陳浴秉表示，員林公園周邊人行道連同公園內步道改造工程約四百公尺，加上公所前停車場暨人行道改善計劃在營建署補助下斥資2800萬元進行改善，未來公所人行道可串連到員林公園和萬年路，讓步道動線更完善。
不過最近動工期間，也有不少批評聲浪，前縣議員陳秋蓉就為老樹請命說，公所在員林公園動工，卻連老樹都砍，在德國，居民若要砍樹，還得向政府申請，我們的政府卻帶頭砍掉老樹再重建水泥人行道是對的嗎？
游振雄說，公所為了打造友善行人環境並考量公共安全及長遠發展下，才會爭取經費進行員林公園周邊環境及步道改善，由於有些樹根已破壞舊人行道，影響民眾通行，且榕樹的樹籽掉下來會造成水溝淤積，也有民眾因此滑倒，還有已經染病的樹木，在專家建議下才會進行局部整理，希望人行道改造後，能提升公園的整體環境，讓民眾有更友善的散步休憩空間。
陳浴秉說，公所共移植5株樹木，其中有一株已染病倒下需進行移除，另4株將移植到第二公墓，員林公園旁舊的人行道原本高出路面60公分，其實非常不利老人和小孩通行，將會降低高度，工程於今年10月動工，工期是150天，但為了工程期間，讓民眾仍能到員林公園休憩，採分區施工，預計12月底公所前停車場會先完工，原訂員林公園周邊人行道明年4月完工，但因明年又會辦燈會，燈會期間將停工約2個月，預計人行道及步道工程要到明年中才會完工。
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