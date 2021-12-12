南投學子拍「鹿影」奪少年金像獎 榮耀獻給養鹿人家
「紙風車台灣少年金像獎－368我的家」活動日前頒獎，南投縣埔里國中學生用影像紀錄國姓鄉水鹿產業興衰，以影片「鹿影」抱回優選，獲獎學生今帶獎狀重返拍攝地，感謝協助拍攝的鹿農夫妻前鄉長林福峯、朱淑華，分享榮耀給養鹿人家。
埔里國中指出，「紙風車台灣少年金像獎－368我的家」是由國教署、紙風車文教基金會辦理的影片徵稿，今年全國共191件作品參賽，選出3部優選及10部佳作，該校畢業生張育甄、廖英華、郭子晴、彭亮怡共同創作「鹿影」榮獲優選。
張、廖、郭、彭4人是埔中美術班學生，今年初得知活動徵稿，鎖定南投縣傲視全國的水鹿產業，到主產區國姓鄉拍攝養鹿人家，盼藉由影片呈現台灣鹿業面臨進口鹿茸競爭、農村人口外流等危機，也呈現青年近年來返鄉傳承產業的轉機。
本身就是鹿農的國姓前鄉長林福峯得知埔中學生想瞭解，並拍攝記錄當地水鹿產業，不僅熱心提供自家養鹿場，更與其夫人朱淑華現身說法，接受學生專訪詳述他們投入養鹿40年來歷經的養鹿業興衰，豐富並協助其完成攝錄「鹿影」影片。
朱淑華說，國姓鄉飼養水鹿歷史已逾百年，是國內最大產地，也是當地經濟命脈，但因為傳統畜牧產業，外界其實不是非常瞭解，有年輕學子想瞭解是好事，也盼透過其視角能讓更多人認識國姓養鹿產業，提供協助拍攝也是應該的。
「紙風車台灣少年金像獎－368我的家」日前頒獎，「鹿影」一舉抱回優選，已從埔中美術班畢業的張育甄、廖英華、郭子晴、彭亮怡共同出席領獎，張、廖2人今更在指導老師邱錫塘陪同下，帶著獎狀向林、朱夫妻檔表達感謝，並分享榮耀。
張、廖均表示，該團隊成員雖已畢業，但難忘當時為了拍片，深入了解養鹿產業，逐一克服困難，自學攝影、剪輯、架機器與運鏡等數位影像製作，也學會團隊合作，除了感謝鄉長及其夫人，也分享榮耀給在地所有為該產業付出的養鹿人家。
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