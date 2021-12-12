神明除瘟祈福徒步遶境回程 顏家父子3人虔誠參拜

台中市沙鹿區福興宮王勳千歲與梧棲區朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動，今天最後一天行程，陸續經過大甲鎮瀾宮董事長顏清標沙鹿住處，和前立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏的服務處前，各停駕10分鐘，顏家父子女3人在門口設香案參拜。

福興宮王勳千歲與朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動於為期二天，今天最後一天，早上先到大甲鎮瀾宮董事長顏清標沙鹿住處，顏清標與女兒顏莉敏到門口相迎，並擺香案膜拜，遶境隊伍再到沙鹿區屏西路與正義路口顏寬恒及副議長顏莉敏服務處服務處前，顏寬恒跟團隊備妥鮮花素果馨香迎駕，祈求風調雨順、國泰民安。