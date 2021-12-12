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神明除瘟祈福徒步遶境回程 顏家父子3人虔誠參拜

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿區福興宮王勳千歲與梧棲區朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動，今天最後一天，經過顏清標住處，顏家父子女3人參拜。記者游振昇／攝影
台中沙鹿區福興宮王勳千歲與梧棲區朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動，今天最後一天，經過顏清標住處，顏家父子女3人參拜。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區福興宮王勳千歲與梧棲區朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動，今天最後一天行程，陸續經過大甲鎮瀾宮董事長顏清標沙鹿住處，和前立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏的服務處前，各停駕10分鐘，顏家父子女3人在門口設香案參拜。

福興宮王勳千歲與朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動於為期二天，今天最後一天，早上先到大甲鎮瀾宮董事長顏清標沙鹿住處，顏清標與女兒顏莉敏到門口相迎，並擺香案膜拜，遶境隊伍再到沙鹿區屏西路與正義路口顏寬恒及副議長顏莉敏服務處服務處前，顏寬恒跟團隊備妥鮮花素果馨香迎駕，祈求風調雨順、國泰民安。

遶境過程，許多民眾在家門口擺設香案膜拜，祈求平安，中午在古坑仔底龍山宮午餐，下午2點起駕，在沙鹿清山公園舉行盛大接駕儀式，各地許多廟宇也出動神轎、陣頭到場迎駕。

台中沙鹿區福興宮王勳千歲與梧棲區朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動，今天最後一天，經過顏家服務處前，顏家父子女3人參拜。記者游振昇／攝影
台中沙鹿區福興宮王勳千歲與梧棲區朝元宮湄洲媽祖除瘟祈福徒步遶境活動，今天最後一天，經過顏家服務處前，顏家父子女3人參拜。記者游振昇／攝影

遶境 顏清標 顏寬恒

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