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女童遭家暴腦傷癱軟 不是親生媽卻展現愛的奇蹟

中央社 / 南投縣12日電

8歲小如出生6個月即遭家暴導致腦傷而四肢癱軟無力，但寄養家庭「美育媽媽」多年來風雨無阻帶小如復健，助小如學會爬行、站立，如今可自行走路，連醫師都讚嘆是愛的奇蹟。

南投縣政府、南投家扶中心今天在竹山鎮海盜村舉辦寄養家庭授證暨聯誼活動，共有37戶寄養家庭獲頒許可證書，會中也表揚資深、特殊貢獻寄養家庭，肯定他們無私奉獻，讓受虐、失依兒少有溫暖、愛的家，寄養家庭也藉機交流照顧心情，發揮相互支持功效。

今年特殊貢獻獎頒給加入寄養服務12年的美育媽媽，南投家扶中心透過新聞稿表示，開朗、愛笑、散發溫暖及歡樂特質是美育媽媽給人第一印象，讓所有進到家裡的孩子，都能感受滿滿的愛。

家扶中心表示，美育媽媽照顧的小如（化名）是出生6個月即遭嚴重家暴而導致腦傷的小女孩，小如剛到寄養家庭時動完腦部手術不久，全身水腫、四肢癱軟無力、舌頭外翻，當時連醫師也沒把握小如未來是否可走路，但美育媽媽不放棄，多年來風雨無阻帶小如復健，也積極向治療師請教技巧，回家持續為小如復健。

在美育媽媽及家人鍥而不捨努力下，原本四肢癱軟的小如慢慢學會翻身、爬行、站立，到現在已經可以自行走路，連醫師都讚嘆這是「愛的奇蹟」，這個奇蹟讓美育媽媽獲得家扶基金會特殊貢獻獎「兒保楷模」榮耀，為寄養家庭立下表率。

南投縣政府社會及勞動處長林志忠出席致詞說，很感謝像美育媽媽一樣充滿溫暖與愛的37戶寄養家庭，讓受虐、失依孩子有安全、快樂成長的家，除盼社會大眾給予寄養家庭掌聲，最大的支持就是一起加入寄養行列，一同創造更多愛的奇蹟。

寄養家庭 南投

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