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台中梧棲頂寮里社區作伙來做紅龜粿 千人來參加

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」。記者游振昇／攝影

台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天日舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」，上千人參加，長者教小朋水和年輕人如何製作傳統米食紅龜粿，也讓大家提前感染過年歡樂氣氛。

梧棲區長溫國宏、台中市議員陳廷秀等人也到場與大家一起同樂，現場準備番薯大麵羹讓民眾免費品嘗古早味美食，場面熱鬧，有阿嬤教導小朋友、年輕人及新住民如何將豆沙內餡包進糯米糰內，再以模子印出紅龜的模樣，小朋友覺得有趣，共同製作紅龜粿，享受難得樂趣。

台中市議員陳廷秀、梧棲區長溫國宏等人在場露一手，對自己做出的成果，感到滿意，參加人員做出的紅龜粿，立刻送進爐火蒸熟，成為過年應景食品，溫國宏說，目前傳統的米食已經式微，要吃到傳統方式製成的米食不容易。

頂寮里長鐘金水表示，隨著時代進步，很少家庭會自行做紅龜粿，製作過程中能有全家參與成就感，他說紅龜粿是年節的應景食品，也是台灣傳統米食，常用於節慶或拜拜，早年農村社會只要做紅龜粿，孩童就知道過年就快到了。

鐘金水表示，都市開發使得野生粿葉愈來愈少，要做傳統的紅龜粿愈來愈不容易，為因應這次活動，還動員一百多名志工找遍清水、沙鹿、梧棲等地，總算找到6000多張粿葉帶回到社區一起洗，社區民眾共同參與。

台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」。記者游振昇／攝影

梧棲 台中市 親子

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