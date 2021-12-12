台中梧棲頂寮里社區作伙來做紅龜粿 千人來參加

台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天日舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」，上千人參加，長者教小朋水和年輕人如何製作傳統米食紅龜粿，也讓大家提前感染過年歡樂氣氛。

梧棲區長溫國宏、台中市議員陳廷秀等人也到場與大家一起同樂，現場準備番薯大麵羹讓民眾免費品嘗古早味美食，場面熱鬧，有阿嬤教導小朋友、年輕人及新住民如何將豆沙內餡包進糯米糰內，再以模子印出紅龜的模樣，小朋友覺得有趣，共同製作紅龜粿，享受難得樂趣。

台中市議員陳廷秀、梧棲區長溫國宏等人在場露一手，對自己做出的成果，感到滿意，參加人員做出的紅龜粿，立刻送進爐火蒸熟，成為過年應景食品，溫國宏說，目前傳統的米食已經式微，要吃到傳統方式製成的米食不容易。

頂寮里長鐘金水表示，隨著時代進步，很少家庭會自行做紅龜粿，製作過程中能有全家參與成就感，他說紅龜粿是年節的應景食品，也是台灣傳統米食，常用於節慶或拜拜，早年農村社會只要做紅龜粿，孩童就知道過年就快到了。