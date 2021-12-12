200年來首發 探台中平埔族遷移「有路走路無路潦溪」

台中盆地原是平埔族生活場域，清道光初年間約200年前，10幾個番社無奈捨棄居住數百年家園，被迫遷至南投埔里，最後消失殆盡。10幾位不同領域專家學者組探險隊，追尋平埔族百年足跡。台中市鄉土文化學會蔡登鋒理事長說，過程結合清代古地圖、史料與實地踏查，以詩文繪畫、文字、影像與空拍記錄，書寫百年歷史。

台中市南屯區南湖社區大學主辦探尋台中原住民「平埔族」創舉，探索中部拍瀑拉族之一的猫霧捒社，200年前遷移埔里的艱辛歷程，實地研究中部族群的互動歷史。

「追尋百年平埔足跡」探險隊，從大肚山下南屯番社腳的番仔井前出發。出發前由猫霧捒社族裔白俊忠以族語吟唱，呼喊祖靈祈祝文「ataw bataw moloaso dauda nami misiku」(阿公阿嬤與頭人們，請您保佑我們一切順利)依平埔族習俗雙手重疊在背後，迎請祖靈蒞臨番仔井，見證出發的歷史一刻。

團長黃豐隆表示，4天行程沿大肚溪(烏溪)溯溪北上，往南投埔里鎮的大肚城前進，全程約70公里，路途有未知變數，經過古道荒埔、山路水圳、漢人村庄與昔日擺竹筏的渡口，也有漢番土牛線與千年的考古遺址，「有路走路、無路潦溪」走尋這段深埋於百年歲月洪流中的猫霧捒社變遷史實，沿途訪耆老，採集族群互動史料。