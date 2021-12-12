彰化銀髮帥哥美女學走秀 老了也要美美的

銀髮帥哥美女穿水水學走秀!彰化縣政府與弘道老人福利基金會辦理「我愛我的老樣子」彰化青銀時尚show，彰化縣長王惠美表示，彰化縣社區照顧關懷據點已有300個，縣府也結合社區鼓勵長輩走出來，在參加走秀活動中，讓大家發現即使老了也能非常有氣質，心情不一樣，生活品質就會不一樣。

彰化縣政府今天在溪湖糖廠舉辦「我愛我的老樣子彰化青銀時尚show」，縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、服裝贊助的Queen Shop董事長游鎮光等人與會，安排幼青中老四個世代一同走秀表演，不少對父女檔、母女檔一起走秀，女兒陪著爸爸媽媽走秀，明道大學學生也挽著長輩們走秀，場面相當溫馨。

王惠美說，以前常常聽到「老了就無法嚼土豆」、老人沒用處，其實「老人是大家的寶」，如果沒有他們的辛苦打拚，今天的年輕人就沒有如此好的生活，所以要如何讓長輩在社區得到最好的照顧，在地安養、在地老化，讓長輩活得有尊嚴，是縣府一直在努力的方向。她上任時，彰化縣社區照顧關懷據點只有150個，至今年11月底，已倍增突破到300個，希望未來589個村里都能設立關懷據點。

王惠美說，今天在Queen Shop企業贊助所有服裝與配件，明道大學、建國科技大學老師們指導社區長輩打扮、穿著與走秀，也讓長輩們看起來更年輕，希望長輩們從走秀活動中抱著年輕快樂心情過日子。

溪湖鎮楊松山爺爺說，自從他退休回到故鄉彰化，原本是每天「被電視看」，唯恐再看下去會變成老人痴呆，於是參加社區的活動，鄉下人以前穿著俗氣，今天裝扮後不僅時尚，心態也變年輕，且年長者參與社區舉辦的這些活動，增加交友層面，可減緩老化、避免老人痴呆等，生活更充實。

有些長輩一開始被遊說走秀，還非常不好意思上台，經過大家鼓勵，開始從打扮穿著學起，今天自信滿滿上台，台下掌聲不斷。