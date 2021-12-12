快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚊子館花大錢未善用 中市府：舊議會勘查兩次規劃再利用

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分指出，舊議會沒有善用，可以打造為老中青共融空間。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分指出，舊議會沒有善用，可以打造為老中青共融空間。記者陳秋雲／攝影

台中市不少中央或公有建物當「蚊子館」甚至影響地方發展。豐原區尤為明顯，昔日是台中縣政府所在地，合併10年邊緣化嚴重，市議員張瀞分舉例，舊台中議會有3600可做很好運用，現在只有3個單位用部分空間，實在可惜。

市議員張瀞分指出，豐原區是原縣區的生活經濟重心，而原台中縣議會建物交通方便、有停車空間就是很好的「創生空間」目前只有交通局裁決所、客委會、原民會三個單位使用。

張瀞分建議，舊議會可以適度調整，也打造成大型社會福利館，不但有公托、親子館，有銀髮族學習中心，甚至開放空間給年輕人使用，成為老中青三代共融場館。

此外，原台中選委會變成存放檔案的地方太可惜，衛生所建物太老舊，這些都要重新檢討改建或在利用。

市長盧秀燕承諾，會持續盤點老舊公用建物，並且盡快重新規畫改善。

社會局長彭懷真說，社會局已經到原縣議會勘查二次，後續會進一步和客委會、原委會、交通局通盤檢討規劃。

舊台中選委會花大錢興建，新建物在合併後閒置存放檔案。記者陳秋雲／攝影
舊台中選委會花大錢興建，新建物在合併後閒置存放檔案。記者陳秋雲／攝影

客委會 蚊子館 衛生所

延伸閱讀

年輕家長瘋找公托 中市：找到50處適合地點

公司3度獲國家品牌玉山獎 「亮宇油封」陳春甘行善回饋

豐富專案園區邁大步 盧秀燕:國民運動中心明年1/10動工

台中市後備憲兵荷松協會理事長交接 捐贈復康巴士

相關新聞

王爺邀媽祖共同遶境 信徒驚喜拍到媽祖神像「開眼」

台中市沙鹿區福興宮供奉王勳千歲昨天和今天舉辦蔴園十二庄除瘟祈福徒步遶境活動，首次邀請梧棲區朝元宮湄洲媽祖共同遶境，廟方請...

200年來首發 探台中平埔族遷移「有路走路無路潦溪」

台中盆地原是平埔族生活場域，清道光初年間約200年前，10幾個番社無奈捨棄居住數百年家園，被迫遷至南投埔里，最後消失殆盡...

彰化銀髮帥哥美女學走秀 老了也要美美的

銀髮帥哥美女穿水水學走秀!彰化縣政府與弘道老人福利基金會辦理「我愛我的老樣子」彰化青銀時尚show，彰化縣長王惠美表示，...

蚊子館花大錢未善用 中市府：舊議會勘查兩次規劃再利用

台中市不少中央或公有建物當「蚊子館」甚至影響地方發展。豐原區尤為明顯，昔日是台中縣政府所在地，合併10年邊緣化嚴重，市議...

楊瓊瓔印製2022年水果月曆 今天在神岡送被索取一空

水果月曆很搶手，立委楊瓊瓔印製2022年精美水果月曆，今天早上在台中市神岡順濟宮發放，500份不到40分鐘就被索取一空，...

黃國書「蹽溪過嶺」 母校辦書法展

無黨籍立委黃國書「蹽溪過嶺」書法創作展昨移師中興大學藝術中心展出，大批政界、藝文界人士到場。黃國書說，大家知道他會寫書法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。