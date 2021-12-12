蚊子館花大錢未善用 中市府：舊議會勘查兩次規劃再利用

台中市不少中央或公有建物當「蚊子館」甚至影響地方發展。豐原區尤為明顯，昔日是台中縣政府所在地，合併10年邊緣化嚴重，市議員張瀞分舉例，舊台中議會有3600可做很好運用，現在只有3個單位用部分空間，實在可惜。

市議員張瀞分指出，豐原區是原縣區的生活經濟重心，而原台中縣議會建物交通方便、有停車空間就是很好的「創生空間」目前只有交通局裁決所、客委會、原民會三個單位使用。

張瀞分建議，舊議會可以適度調整，也打造成大型社會福利館，不但有公托、親子館，有銀髮族學習中心，甚至開放空間給年輕人使用，成為老中青三代共融場館。

此外，原台中選委會變成存放檔案的地方太可惜，衛生所建物太老舊，這些都要重新檢討改建或在利用。

市長盧秀燕承諾，會持續盤點老舊公用建物，並且盡快重新規畫改善。