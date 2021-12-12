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楊瓊瓔印製2022年水果月曆 今天在神岡送被索取一空

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔印製2022年精美水果月曆，今天早上在台中市神岡順濟宮發放，很快被索取一空。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔印製2022年精美水果月曆，今天早上在台中市神岡順濟宮發放，很快被索取一空。記者游振昇／攝影

水果月曆很搶手，立委楊瓊瓔印製2022年精美水果月曆，今天早上在台中市神岡順濟宮發放，500份不到40分鐘就被索取一空，想拿水果月曆者，將在大雅和后里二個地點供民眾索取，數量有限。

立委楊瓊瓔印贈水果月曆，今早9點起在神岡順濟宮發送，會同台中市議員羅永珍、順濟宮主任委員林信伍親送水果月曆給民眾，預祝民眾「新年快樂」；月曆不到1個小時即被索取一空，喜歡水果月曆的陳先生說，知道每年楊瓊瓔都會準備限量水果月曆親自到廟裡發放，所以每年也都會來現場排隊索取，今天起個大早和93歲的媽媽一起來排隊，希望能搶頭香，可惜有人捷足先登。

楊瓊瓔說，還沒翻開，光是月曆封面水果就很吸睛，時間過得快，今年又要進入尾聲，和往年一樣，她印製限量水果月曆要發送給大家，水果月曆真的很受歡迎，一po上臉書，每天都有民眾打電話詢問何時可以領取，她規劃利用假日親自到每區指定宮廟發放，歡迎大家索取，一起迎接新的一年。

楊瓊瓔表示，台灣水果月曆，因索取者眾，目前所剩數量不多，她呼籲有意索取者，12月18日（六）上午9點到10點立法委員楊瓊瓔服務處（大雅區學府路405號），和12月19日（日）上午8點到9點，后里區厚里里柑宅福德祠（后里區甲后路一段617巷8號）領取。

立委楊瓊瓔印製2022年精美水果月曆，今天早上在台中市神岡順濟宮發放，很快被索取一空。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔印製2022年精美水果月曆，今天早上在台中市神岡順濟宮發放，很快被索取一空。記者游振昇／攝影

月曆 楊瓊瓔 台中市

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