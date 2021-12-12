王爺邀媽祖共同遶境 信徒驚喜拍到媽祖神像「開眼」

台中市沙鹿區福興宮供奉王勳千歲昨天和今天舉辦蔴園十二庄除瘟祈福徒步遶境活動，首次邀請梧棲區朝元宮湄洲媽祖共同遶境，廟方請媽祖上轎時，朝元宮攝影組顏浤祥拍到媽祖神像「開眼」，信眾說不可思議。朝元宮管理委員會主任委員尤碧鈴表示，媽祖開眼代表媽祖很開心，也祈求保佑疫情早日消失。

梧棲朝元宮是清咸豐年間的鹽務司爺為庇護海峽漁商行船平安，從湄洲天后宮升天洞請來一尊媽祖寶像奉祀，現今朝元宮的開基媽，是少數直接從湄洲請來，開基媽寶像已有300年歷史。

福興宮總幹事陳敏益表示，福興宮是蔴園十二庄的信仰中心，今年是重建12年，舉辦「辛丑年王勳千歲巡蔴園十二庄除瘟祈福徒步遶境活動，恭請沙鹿玉皇殿玉皇上帝和梧棲朝元宮湄洲媽祖蒞臨福興宮，3天茹素後，昨天和今天首次與朝元宮湄洲媽祖共同遶境。

陳敏益表示，福興宮4日出勳各式陣頭到朝元宮恭請媽祖，廟方請媽祖上鑾轎時，朝元宮攝影組顏浤祥隨手拍照媽祖神像，隔天整理照片時，發現竟拍到媽祖「開眼」，他再找出媽祖出神房時拍的照片比對，前者看得到黑白分明的眼珠，後者則眼珠漆黑，狀似閉眼，讓他直呼神奇。