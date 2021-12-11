豐原葫蘆墩公園造價百萬耶誕樹點燈 亮到明年1月20日

距耶誕節僅半個月，立委江啟臣、豐圳里長鄭文鑫與太熙建設王榮聖總經理攜手合作，設立高達10公尺的「百萬耶誕樹」，今晚在豐原葫蘆墩公園第五區舉辦點燈活動，現場熱鬧，這棵造價百萬元的聖誕樹和燈飾，將亮到明年1月20日。。

今晚活動現場布滿耶誕意象，節慶氣氛濃厚，江啟臣頭戴耶誕帽現身，吸引民眾爭相拍照合影，江啟臣指出，豐原葫蘆墩公園不只是過去的花博展區，也是在地居民、觀光休閒的重要據點；公園鄰近豐原大道與圓環西路等兩條重要交通環線，更是南來北往的交通樞紐。面對即將到來的耶誕節，結合鄭文鑫里長與在地企業的力量，希望打造出獨一無二的耶誕樹，讓大豐原地區的鄉親不必舟車勞頓，就能感受到濃厚的耶誕氣氛。

主辦單位太熙建設總經理王榮聖指出，回饋地方、造福鄉里的初衷，想將國外的耶誕氛圍帶回豐原，邀請江啟臣立委與鄭文鑫里長共同合作，希望藉由耶誕氣氛營造，照亮寒冷冬季的夜空。