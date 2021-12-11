快訊

影／郭婞淳舉重世錦賽奪2金1銀 生涯10金創我國史上最佳

豐原葫蘆墩公園造價百萬耶誕樹點燈 亮到明年1月20日

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原葫蘆墩公園造價百萬聖誕樹今晚點燈，將亮到明年1月20日。圖／立委江啟臣服務處提供
台中豐原葫蘆墩公園造價百萬聖誕樹今晚點燈，將亮到明年1月20日。圖／立委江啟臣服務處提供

耶誕節僅半個月，立委江啟臣、豐圳里長鄭文鑫與太熙建設王榮聖總經理攜手合作，設立高達10公尺的「百萬耶誕樹」，今晚在豐原葫蘆墩公園第五區舉辦點燈活動，現場熱鬧，這棵造價百萬元的聖誕樹和燈飾，將亮到明年1月20日。。

今晚活動現場布滿耶誕意象，節慶氣氛濃厚，江啟臣頭戴耶誕帽現身，吸引民眾爭相拍照合影，江啟臣指出，豐原葫蘆墩公園不只是過去的花博展區，也是在地居民、觀光休閒的重要據點；公園鄰近豐原大道與圓環西路等兩條重要交通環線，更是南來北往的交通樞紐。面對即將到來的耶誕節，結合鄭文鑫里長與在地企業的力量，希望打造出獨一無二的耶誕樹，讓大豐原地區的鄉親不必舟車勞頓，就能感受到濃厚的耶誕氣氛。

主辦單位太熙建設總經理王榮聖指出，回饋地方、造福鄉里的初衷，想將國外的耶誕氛圍帶回豐原，邀請江啟臣立委與鄭文鑫里長共同合作，希望藉由耶誕氣氛營造，照亮寒冷冬季的夜空。

台中豐原葫蘆墩公園造價百萬聖誕樹今晚點燈，將亮到明年1月20日。圖／立委江啟臣服務處提供
台中豐原葫蘆墩公園造價百萬聖誕樹今晚點燈，將亮到明年1月20日。圖／立委江啟臣服務處提供
台中豐原葫蘆墩公園造價百萬聖誕樹今晚點燈，將亮到明年1月20日。圖／立委江啟臣服務處提供
台中豐原葫蘆墩公園造價百萬聖誕樹今晚點燈，將亮到明年1月20日。圖／立委江啟臣服務處提供

江啟臣 耶誕節 花博

延伸閱讀

影／竹市藍營辦機車遊行 江啟臣、黃健庭催票「4同意」

馬英九、朱立倫、江啟臣新莊宣講批蔡政府獨裁 侯友宜未到場

吳釗燮稱反萊豬公投民粹 江啟臣問蘇貞昌：是政院立場？

江啟臣諷蔡失承諾 吳釗燮回擊反萊豬是反智

相關新聞

彰化1月入境返鄉4千人 檢疫旅館僅500多間搶破頭

春節返台國人多，檢疫旅館一房難求，彰化一月大都被訂滿，讓不少人想回家的人很苦惱，近日接手彰化老飯店「全台大飯店」的「承攜...

南投丹大東溪山友受傷 陸空合力從地勢陡峭山溝救出

南投縣信義鄉丹大東溪今天有登山客摔傷，無法自行脫困，他跌落的地點在林班內山溝，地勢陡峭，特搜人員先下山溝，搬運傷者到適當...

彰化乳牛節結合稻草裝置藝術 網美打卡親子嗨翻天

彰化縣政府今年整合禽畜農業主題，一連4周舉辦彰化畜產嘉年華會系列活動，今天彰化乳牛節暨田中鎮農會犇向幸福百年農耀推廣活動...

藥局投資做口罩 歲末年終300萬片口罩義賣熱銷

疫情帶動口罩產業，各領域都有人在這兩年加入口罩市場，10多名藥師與藥局經營者在去年口罩之荒時，一起投資生產口罩，短短一年...

中市編1.2億元 增英語外師教學

我國推動雙語國家政策，還有本土語言納入國中、高中課程，台中市議員質疑，英語師資、本土語言師資是否足夠？要求市府盤點。台中...

彰139線奪命彎 警人形牌站崗

彰化縣八卦山139線9.2公里彎道處，今年已奪走3條人命，警方除加強取締，近日推出真人尺寸的警察立牌，盼降低車禍事故。芬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。