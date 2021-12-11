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社頭鄉織襪芭樂節熱鬧展售 想拿好康民眾別錯過

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉織襪芭樂節今天在社頭鄉果菜市場開幕，明天還有一天，上百個攤位展售產品，相當熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉織襪芭樂節今天在社頭鄉果菜市場開幕，明天還有一天，上百個攤位展售產品，相當熱鬧。記者簡慧珍／攝影

台灣每5雙襪子就有4雙來自彰化縣社頭鄉，一年一度彰化社頭織襪芭樂節今年邁入第20年，今天在社頭鄉果菜市場熱鬧開幕，明天還有一天，民眾不妨把握機會到這裡選購優質襪子、彰化農特產品和品嘗地方小吃，夜間觀賞煙火秀，

彰化縣襪子產量占全台八成，平均5雙襪子就有4雙是社頭鄉產製，襪子出口業務興旺，全鄉有200多家織襪工廠，而社頭鄉芭樂種類多又產量高，贏得社頭鄉「芭樂多、織襪多、董事長多」的3多美名，每年織襪芭樂節總是擠滿歲末搶購人潮。

縣長王惠美說，產業群聚效應使得社頭鄉織襪工廠林立，新冠肺炎疫情嚴峻時，廠商化危機為轉機，改為生產布口罩、口罩套等產品，行銷外國創造另一番生機。社頭鄉長劉錦昌表示，社頭鄉織襪芭樂節一年比一年熱鬧，社頭鄉公所全體總動員辦好活動，雖然今年芭樂因8月上旬大雨等氣候關係減產，價格偏高，但社頭鄉公所不惜成本準備1000多斤社頭芭樂及創意料理供民眾免費品嘗。

社頭鄉織襪芭樂節昨（10日）天下午開始，今天正式開幕，晚上邀請藝人表演歌舞，鄉公所施放煙火助興。明天還有一整天活動，上百個地方小吃美食攤位和農特產品展售，鄉公所舉辦摸彩、打卡送好禮、發票換襪子，及織足藏樂館舉辦促銷等好康活動，等著民眾前來A好康。

社頭鄉 口罩

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