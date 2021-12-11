福興宮王勳千歲與朝元宮媽祖遶境 兩立委候選人參加

台灣民眾奉祀的神明中，曾參與林爽文事件的王勳千歲，其後代子孫仍居住在台中市沙鹿區，並在他出生地興建蔴園福興宮，原訂5月22、23日舉辦蔴園十二庄除瘟祈福徒步遶境活動，因受新冠肺炎疫情影響，延至今天和明天舉行，首次邀請梧棲區朝元宮湄洲媽祖共同遶境，今天團拜儀式，中二選區立委候選人顏寛恒和林靜儀都到場參加盛會。

王勳千歲生前保護鄰里抵禦外敵，今年適逢福興宮重建12年，且台灣遭逢新冠肺炎疫情影響，廟方於今天和明天首度舉辦王勳千歲巡蔴園十二庄除瘟祈福徒步遶境活動，今舉行團拜儀式，燃放三響「起馬炮」後啟程遶境。

福興宮總幹事陳敏益說，12日回駕，預定下午3點在沙鹿清山公園舉行盛大接駕儀式，各地廟宇也會出動神轎、陣頭前來迎駕。

清乾隆年間爆發林爽文事件，起義行動二號領袖王勳出身沙鹿蔴園十二庄，後代為紀念起義抗侮事蹟，在沙鹿區福興里興建福興宮祖廟供奉，還鑄造一把重120斤大刀紀念孔武有力的他，成為當地信仰中心。