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中市啟動16處百貨賣場施打疫苗 逾2000人接種

中央社 / 台中11日電

台中市政府今天啟動16處百貨及賣場COVID-19疫苗接種站，台中市衛生局指出，統計到下午4時為止，已接種2391人，明天下午將主打AZ疫苗

台中市政府今天啟動16處百貨、賣場疫苗接種站，衛生局向媒體表示，包括家樂福8家門市、大買家2家門市、全聯2家門市、愛買復興店、中友百貨、大遠百、東協廣場管委會等單位提供接種場地。

衛生局指出，這次感謝台中市3大診所協會、各基層診所的醫護團隊配合，讓接種工作順利完成，台中的民眾逛街也能便捷快速打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

台中市衛生局長曾梓展視察家樂福文心店及東協廣場接種站後向媒體表示，今天接種疫苗種類以BNT為主，統計至下午4時為止，共接種2391人。

曾梓展說，明天下午將主打AZ疫苗，但家樂福沙鹿門市將提供BNT及莫德納疫苗，東協廣場則持續提供BNT疫苗，請符合接種資格民眾把握週日機會，踴躍前往接種。

東協廣場常有外籍人士聚集，衛生局指出，市府特別選定在東協廣場提供外籍人士便利接種的站點，結合移民署、勞工局、衛生所、東協廣場管委會及謝佳璋小兒科診所等單位提供服務。

衛生局表示，東協廣場從今天中午12時30分開始就聚集排隊等候接種的外籍人士，現場除提供各國語言接種評估表及接種注意事項外，並由衛生局及勞工局支援通譯員，移民署也派員在現場協助接種作業，讓外籍人士都能安心完成接種。

衛生局 AZ疫苗 東協

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