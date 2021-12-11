南投丹大東溪山友受傷 陸空合力從地勢陡峭山溝救出
南投縣信義鄉丹大東溪今天有登山客摔傷，無法自行脫困，他跌落的地點在林班內山溝，地勢陡峭，特搜人員先下山溝，搬運傷者到適當地點，再吊掛上空勤直升機，飛回地面，由救護車接駁送醫治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天上午11點55分接獲空勤總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉丹大東溪有登山客摔傷，需派直升機救援。
派出編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛楊中凱、機工長楊儒健，機上並載消防署特搜隊員張茂同、劉承閎共同執行救援任務。
中午12點29分起飛後定向丹大東溪，1點6分到達目標區實施搜尋，發現目標後，因傷者位於林班內山溝且地勢陡峭，須隨行兩位特搜員先下機實施搬運，耗時25分鐘，再將山友吊掛進艙，起飛定向竹山消防署訓練中心，降落後再由南投縣消防局人員將病患送醫。
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