彰化1月入境返鄉4千人 檢疫旅館僅500多間搶破頭

春節返台國人多，檢疫旅館一房難求，彰化一月大都被訂滿，讓不少人想回家的人很苦惱，近日接手彰化老飯店「全台大飯店」的「承攜行旅」預計先做檢疫旅館，下周一上線開放74間房預訂，也有汽車旅館加入約10多間房，盼稍稍紓解過年檢疫旅館的需求。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣一月份入境返鄉人數估計約4000名，高峰期在 1月7日和1月14日，農曆春節前防疫旅館需求高，但端看住房率無法準確知道是否訂得到房，因為中央方案防疫旅館住宿天數為 14天、10天、7天，如果有空房，但無法配合天數，也無法入住，縣內檢疫旅館平時都足夠，春節較特殊。

彰化地標全台大飯店近日易主，已掛上「承攜行旅」看板，申請作為檢疫旅館，縣內將有20間防疫旅宿503間房，縣府城觀處長田飛鵬指出，全台大飯店先前只是暫時停業，保留飯店執照，改由連鎖防疫旅館接手經營，因此直接向縣府申請做防疫旅館，人員必須要有相關訓練，之後想改作為商旅也沒有問題。