彰化竹塘蛋雞場驗出禽流感 撲殺1萬6778隻雞

彰化縣竹塘鄉1間蛋雞場驗出H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所人員昨天撲殺1萬6778隻蛋雞並消毒；目前正處禽流感好發季節，動防所呼籲養禽業者加強場區消毒。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，彰化縣動物防疫所12月6日接獲通報指彰化縣竹塘鄉1間蛋雞場雞隻有異常死亡情形，動防所人員前往採樣檢驗。

彰化動防所指出，昨天確認蛋雞場內有H5N2亞型高病原性禽流感病毒後，立即出動前往蛋雞場展開撲殺及消毒工作，一共撲殺1萬6778隻蛋雞。

動防所表示，目前正處候鳥南下度冬及禽流感好發季節，氣溫下降溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，導致免疫力下降，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒，平時也應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，如果不得已需要進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須徹底消毒後才可以進入。