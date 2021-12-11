彰化乳牛節結合稻草裝置藝術 網美打卡親子嗨翻天

彰化縣政府今年整合禽畜農業主題，一連4周舉辦彰化畜產嘉年華會系列活動，今天彰化乳牛節暨田中鎮農會犇向幸福百年農耀推廣活動壓軸登場，網紅打卡熱點「望高瞭」稻草人裝置藝術重磅回歸，如果天氣好，鎮農會將延長放置到下個周休二日，民眾可以再來遊玩。

因疫情停辦兩年的頂潭里望高寮稻草藝術節，今年配合田中鎮農會百年會慶及彰化縣乳牛節，鄉土藝術家使用用稻草編織50件稻草藝術作品，有大型稻草水牛和乳牛，還有絲瓜棚的稻草家禽、稻草人、稻草三隻小豬故事音樂團、稻草大河馬及一群奔向幸福的稻草小熊、還有許多人兒時記憶的農家「疊草垺」等稻草創作。

活動會場同時展示早年農業時代設備器具、現代示範無人機施肥和噴灑農藥，吸睛的莫過使用在地當季3500公斤妹台梗九號米布置一條米龍，為地方和國家祈安造福，吸引遊客拍照。

縣長王惠美說，彰化縣酪乳飼養戶112戶，飼養乳牛約3萬600頭，泌乳牛約1萬6300頭，年產乳量逾11萬噸，占全國24.34%，生乳產量為全國第一，產業年產值逾29億元，彰化的標竿酪農飼養的乳牛一年可生產10噸以上生乳，贏得「天噸牛」稱號，在台灣縣市之中排名第一。

農委會畜產試驗所新竹分所長林宗毅指出，彰化乳牛量全國第一、彰化酪農也非常優秀，今天上台領獎的豐樂牧場老闆黃常禎堪稱酪農界先驅，第一個開發出Ａ2牛奶，乳牛每天泌乳，酪農沒假日，希望今天活動讓民眾了解酪農業的辛苦，希望多選購國產高品質鮮奶。

彰化乳牛節表揚優良酪農之外，王惠美感謝田中鎮農會歷屆理事長、常務監事、總幹事、會務人員努力經營田中鎮農業，今天配合彰化乳牛節活動發揚田中鎮是米倉的特色，尤其總幹事張瑞欣把收割稻米後的稻草轉換成裝置藝術，突顯農村樂趣。

此外，王惠美說，光泉牧場公司、統一企業、義美食品公司、中華民國農會台農鮮乳廠及鮮乳坊合作的豐樂牧場用心灌「鈣」下一代，捐贈乳飲品給彰化縣學童及29所學校體育班學生，照顧8100多名學生的營養。