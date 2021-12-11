公司3度獲國家品牌玉山獎 「亮宇油封」陳春甘行善回饋

台中市大肚區亮宇油封公司今年第3度獲得「國家品牌玉山獎」肯定，女董事長陳春甘為了回饋地方，特別號召33個企業、社團與個人，上午舉辦送暖活動，協助區內400餘戶弱勢家庭。陳春甘感謝各界認同「共善」的理念，紛紛慷慨解囊、歡喜響應，表示未來還要擴大舉辦。

社會局長彭懷真，和市議員陳世凱、吳瓊華、林汝洲等人上午均參加活動。陳春甘和公司員工多年來默默贊助的大忠國小直笛隊也特別到場演出，加上亮宇員工自組的樂團也在現場表演，為現場增添不少暖意。

有43年歷史的亮宇油封，專精車用、機械、航太等用途的油封研發製造，自創品牌「LYO」行銷全球；今年第3度獲得國家品牌玉山獎，同時也獲選為台中市「金手獎企業」。

陳春甘因為設廠在大肚區，和地方有感情，10多年都舉辦冬令送暖物資發放，今年因產品獲得各界肯定，更想到應該擴大感恩與回饋，因此首度揪團號召做好事，以讓愛心蔓延和有更多弱勢家庭受惠。

在她號召下，此次有33個企業、團體、個人加入，不但原定用於採購物資的80萬元提早到位，最後一周仍有企業愛心加碼，使得愛心經費達120萬元。經和贊助者討論，決定再送給符合區公所造冊資格的弱勢家庭每戶1千元。

活動中一箱箱物資疊出近30公尺的愛心牆，陳春甘還特別交代不要安排弱勢家庭代表受贈，也避免拍攝領取物資的畫面，以照顧弱勢朋友的尊嚴，讓他們敞開心胸、接受社會的資源與關懷，挺過寒冬、挺過難關。