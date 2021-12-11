議會之父林獻堂140周年誕辰 馬英九：貢獻難望其項背

今年是被譽為議會之父的霧峰林家先人林獻堂的140周年誕辰，也是「台灣文化協會」成立100周年，林獻堂後人、台中市明台高中董事長林芳媖及親族，上午特別舉辦紀念活動。前總統馬英九受邀與會，並在致詞時稱讚林獻堂在日據時期為台灣做出的貢獻，難有人望其項背；在歷經百年的歲月沈澱之後，他的功業、成就與道德人格不僅未見平淡，反而綻放出耀眼的光芒。

馬英九說，日據時期日本人為求統治的安定，竭力拉攏台灣的仕紳，以當時霧峰林家的地位，林獻堂只要跟日本人合作，絕對可以安享高官厚祿，但是林獻堂為了台灣人的福祉與進步、中華文化的傳承，以及中華民族的尊嚴，寧可選擇一條顛跛坎坷又倍受打壓的艱辛道路前進。

他說，1985年馬關條約將台灣割讓給日本後，日本政府對台灣執行殖民政策，不論是政治、法律、教育、文化都充滿了歧視與差別的待遇，林獻堂面對這樣的局面，深知武力反抗無助於改變台灣人民的處境，於是在1911年就在這裡（明台高中現址，霧峰林家萊園）與梁啟超會商之後，確定非武裝抗日的路線。之後，林獻堂在與其他有志之士的合作之下，以台灣議會請願運動為核心，掀起了波瀾壯闊的社會抗爭運動，用行動表達了不向強權屈服的決心。

林芳媖致詞時也表示，林獻堂在日據時期為了台灣人的利益、尊嚴和教育推廣、文化保存都努力往上提升，可說是畢生努力，所以舉辦活動，紀念他的精神，也緬懷其一生的功績，同時展望未來。